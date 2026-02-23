Sondaggio Mentana, FdI domina, risalita-Lega e Vannacci frena

Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde invece lo 0,3 in sette giorni e cala così all'11,5. Lieve calo (-0,1) per Forza Italia di Antonio Tajani, che si attesta all'8.3. A seguire ecco Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che guadagna un +0,1, salendo al 6,7%. Buone notizie per la Lega di Matteo Salvini, che cresce dello 0,2 e si porta al 6,6%.

In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda sale dal 3,3 al 3,5%; mentre per Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci arriva la prima battuta d'arresto, dal momento che cala dello 0,2 e si porta al 3,4; Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,2; +Europa di Riccardo Magi e Noi Moderati sono stabili, rispettivamente all'1,4 e 1,1%. Non si esprime il 27% della platea.