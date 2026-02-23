Sondaggio Mentana, FdI domina, risalita-Lega e Vannacci frena

Un quadro politico piuttosto stabile: questo quanto emerge dall'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7. Sondaggio illustrato dal direttore del telegiornale Enrico Mentana durante l'edizione delle 20. Si conferma primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che resta al 29,8%, non crescendo né calando rispetto alla settimana scorsa. Mentre un calo dello 0,1 tocca al Partito democratico di Elly Schlein, che ora si attesta al 21,9.
Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde invece lo 0,3 in sette giorni e cala così all'11,5. Lieve calo (-0,1) per Forza Italia di Antonio Tajani, che si attesta all'8.3. A seguire ecco Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che guadagna un +0,1, salendo al 6,7%. Buone notizie per la Lega di Matteo Salvini, che cresce dello 0,2 e si porta al 6,6%.
In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda sale dal 3,3 al 3,5%; mentre per Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci arriva la prima battuta d'arresto, dal momento che cala dello 0,2 e si porta al 3,4; Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,2; +Europa di Riccardo Magi e Noi Moderati sono stabili, rispettivamente all'1,4 e 1,1%. Non si esprime il 27% della platea.