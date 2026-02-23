Affari Tuoi, De Martino: "Come il cacio sui maccheroni"

Dopodiché è toccato al comico Herbert Ballerina, ormai presenza fissa del programma: "Sono di Campobasso, mi occupo di igiene intima, sono un bidet-llo", ha detto fra le risate del pubblico e l'imbarazzo neanche troppo velato del conduttore.

De Martino, poi, ha aggiunto: "Come se non bastasse, ora c'è anche l'invenzioen di Herbert". "Oggi ho fatto un'invenzione per me, il mio più grande sogno è stato quello di diventare un poeta ermetico, ma non a chiacchiere come Ungaretti...", ha spiegato il comico. Che poi ha tirato fuori un barattolo con dei fogli di carta all'interno e ha aggiunto: "Io metto le poesie qua dentro e sono chiuse ermeticamente, non si apre". "E quando ne vuoi leggere qualcuna che fai?", lo ha incalzato il conduttore. "E non posso, se apro prendono aria", ha chiosato Herbert.