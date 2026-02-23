Libero logo
di
lunedì 23 febbraio 2026
Affari Tuoi, De Martino: "Come il cacio sui maccheroni"

1' di lettura

"Mi casca come il cacio sui maccheroni": Stefano De Martino lo ha detto ad Affari Tuoi su Rai 1 rivolgendosi alla concorrente new entry della Liguria, che ha detto di essere di Sanremo. Proprio domani, martedì 24 febbraio, parte a Sanremo il festival della canzone italiana. Protagonista della puntata di questa sera Veronica dalla Basilicata, che ha raccontato che nella vita fa la logopedista. Con lei in studio la cugina Mariangela. Le due hanno spiegato di essere vicine di casa.

Dopodiché è toccato al comico Herbert Ballerina, ormai presenza fissa del programma: "Sono di Campobasso, mi occupo di igiene intima, sono un bidet-llo", ha detto fra le risate del pubblico e l'imbarazzo neanche troppo velato del conduttore. 

De Martino, poi, ha aggiunto: "Come se non bastasse, ora c'è anche l'invenzioen di Herbert". "Oggi ho fatto un'invenzione per me, il mio più grande sogno è stato quello di diventare un poeta ermetico, ma non a chiacchiere come Ungaretti...", ha spiegato il comico. Che poi ha tirato fuori un barattolo con dei fogli di carta all'interno e ha aggiunto: "Io metto le poesie qua dentro e sono chiuse ermeticamente, non si apre". "E quando ne vuoi leggere qualcuna che fai?", lo ha incalzato il conduttore. "E non posso, se apro prendono aria", ha chiosato Herbert.

affari tuoi
stefano de martino
herbert ballerina

