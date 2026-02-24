Sarah Ferguson, 15mila euro al giorno: il mistero, chi la finanzia?

Sarah Ferguson torna al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta per una lunga assenza dalle scene pubbliche e per un soggiorno in una delle cliniche più esclusive al mondo. L’ex Duchessa di York, 66 anni, non appare in pubblico dallo scorso 12 dicembre, quando partecipò al battesimo della nipote Atena al St James’s Palace. Da allora, il silenzio e gli spostamenti continui hanno alimentato interrogativi e speculazioni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Ferguson si sarebbe rifugiata per oltre un mese nella Paracelsus Recovery Clinic, una struttura di lusso a Zurigo considerata tra le cliniche di benessere più costose al mondo. Il costo può arrivare a circa 13.000 sterline al giorno, con programmi residenziali mensili che superano le 300.000 sterline. La clinica è specializzata nel trattamento di dipendenze, burnout, depressione, ansia e traumi.

La permanenza in Svizzera sarebbe avvenuta tra fine dicembre e la fine di gennaio, in un momento particolarmente delicato per l’ex reale. Le nuove rivelazioni e la rinnovata attenzione sul caso legato al finanziere statunitense Jeffrey Epstein hanno riacceso i riflettori anche sui rapporti della famiglia York con lo scandalo. Fonti vicine a Ferguson parlano di un forte stress emotivo: sarebbe stata “assolutamente schiacciata” dalla pubblicazione di alcune email e dalla pressione mediatica. Dopo il periodo trascorso a Zurigo, l’ex duchessa avrebbe continuato a spostarsi tra le Alpi francesi, gli Emirati Arabi Uniti e altri viaggi, tra cui una tappa a Doha e una in Florida.