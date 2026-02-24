Sarah Ferguson, 15mila euro al giorno: il mistero, chi la finanzia?

Sarah Ferguson torna al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta per una lunga assenza dalle scene pubbliche e per un soggiorno in una delle cliniche più esclusive al mondo. L’ex Duchessa di York, 66 anni, non appare in pubblico dallo scorso 12 dicembre, quando partecipò al battesimo della nipote Atena al St James’s Palace. Da allora, il silenzio e gli spostamenti continui hanno alimentato interrogativi e speculazioni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Ferguson si sarebbe rifugiata per oltre un mese nella Paracelsus Recovery Clinic, una struttura di lusso a Zurigo considerata tra le cliniche di benessere più costose al mondo. Il costo può arrivare a circa 13.000 sterline al giorno, con programmi residenziali mensili che superano le 300.000 sterline. La clinica è specializzata nel trattamento di dipendenze, burnout, depressione, ansia e traumi.
La permanenza in Svizzera sarebbe avvenuta tra fine dicembre e la fine di gennaio, in un momento particolarmente delicato per l’ex reale. Le nuove rivelazioni e la rinnovata attenzione sul caso legato al finanziere statunitense Jeffrey Epstein hanno riacceso i riflettori anche sui rapporti della famiglia York con lo scandalo. Fonti vicine a Ferguson parlano di un forte stress emotivo: sarebbe stata “assolutamente schiacciata” dalla pubblicazione di alcune email e dalla pressione mediatica. Dopo il periodo trascorso a Zurigo, l’ex duchessa avrebbe continuato a spostarsi tra le Alpi francesi, gli Emirati Arabi Uniti e altri viaggi, tra cui una tappa a Doha e una in Florida.
Principe Andrea, "chiudi quella bocca?": rumors inquietanti su Scotland YardNuovi dettagli inquietanti sull'ex principe Andrea e sul suo presunto coinvolgimento nello scandalo Epstein, dal nom...
Si divide tra Svizzera ed Emirati, ma resta il mistero su chi sostenga economicamente questo stile di vita. In passato Ferguson ha avuto noti problemi finanziari e, secondo alcune fonti, avrebbe confidato ad amici negli Emirati: “Devo tornare al lavoro. Ho bisogno di soldi”. C’è chi ipotizza entrate legate ad attività promozionali e consulenze, comprese campagne sui social, ma non è chiaro se bastino a coprire spese così elevate. Lo scrittore reale Andrew Lownie sostiene che facoltosi sostenitori tra Dubai, Bahrain e Qatar potrebbero offrirle supporto.
Principe Andrea, il braccio destro e gli affari in Corea del NordQuando scoperchi un vaso chiuso da tempo non sai mai cosa puoi trovarci. E da quello in cui sta sprofondando, forse defi...
Un altro elemento che alimenta la curiosità è il modo in cui si sta muovendo. Secondo una fonte citata dal Mail on Sunday, Ferguson starebbe “facendo couchsurfing su scala globale”: cambierebbe alloggio ogni pochi giorni, informando gli amici della sua posizione solo dopo essersi già spostata. Un comportamento descritto come dettato dalla paranoia di essere fotografata o sorpresa dai media. Intanto si parla anche della ricerca di un nuovo team di pubbliche relazioni in vista di un possibile rientro nel Regno Unito. Tuttavia, tra scandali mai del tutto sopiti e interrogativi sulle sue frequentazioni passate, il ritorno alla vita pubblica potrebbe non essere semplice.