Jannik Sinner, Adriano Panatta spiana gli spagnoli: "Chi lo dice? Straparlate"

L’uscita anticipata di Sinner agli Open del Qatar ed il contemporaneo successo di Alcaraz allungano la forbice tra primo e secondo posto e c’è già chi mugugna nel vedere l’italiano stranamente non in finale di un torneo alla sua portata. Così, serve una diatriba televisiva e dialettica con Adriano Panatta in veste di difensore ufficiale del tennista altoatesino.
L’ex-campione degli anni ’70 perde la calma alla Nuova Domenica Sportiva, in onda su Rai 2 tutte le domeniche in seconda serata, e asfalta tutti con una bordata tremenda al circo mediatico che da giorni parla di “crisi” per Jannik Sinner.
Lo fa senza mezzi termini: “Sinner in crisi? E chi lo dice? Essù, non scherziamo!”. Parole da applausi, botta e risposta contro chi ha trasformato una sconfitta in un film catastrofico. Perché sì, Sinner ha perso due partite, prima con Novak Djokovic e poi – sorpresa! – con un giovane di vent’anni, numero 16 del mondo, il ceco Mensik. Ma descriverla come un “crollo” è follia pura.
Jannik Sinner, lo sfregio dalla Spagna: "Ora è ufficiale..."Dalla Spagna di Carlos Alcaraz partono bordate contro Jannik Sinner, ingenerosamente bollato come "in crisi" d...
Panatta va oltre e si lancia in una stilettata che farà discutere: attacca la Spagna e i suoi giornali, rei di cavalcare la narrazione tossica della crisi. “Logico che ora loro stiano scrivendo questo e a loro farebbe piacere che fosse così, ma mi dispiace smentirli: Jannik non è affatto in crisi. Il tennis vero comincia adesso… e solo nei tornei del Grande Slam si capirà chi è davvero forte”. E non finisce qui: quando si tocca il capitolo critiche tecniche, Panatta cala un nuovo affondo: “Se ci ha abituato troppo bene? Ma scusate una cosa: le critiche da chi arrivano? Da tecnici improvvisati che straparlano e non sanno cosa dicono”. Un’affermazione che non lascia spazio a interpretazioni: per l’ex campione non è tempo di drammi da salotto, ma di rispetto per un campione che ha vinto tanto e che ogni tanto può anche perdere.