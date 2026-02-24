Jannik Sinner, Adriano Panatta spiana gli spagnoli: "Chi lo dice? Straparlate"

Lo fa senza mezzi termini: “Sinner in crisi? E chi lo dice? Essù, non scherziamo! ”. Parole da applausi, botta e risposta contro chi ha trasformato una sconfitta in un film catastrofico. Perché sì, Sinner ha perso due partite, prima con Novak Djokovic e poi – sorpresa! – con un giovane di vent’anni, numero 16 del mondo, il ceco Mensik . Ma descriverla come un “crollo” è follia pura.

Panatta va oltre e si lancia in una stilettata che farà discutere: attacca la Spagna e i suoi giornali, rei di cavalcare la narrazione tossica della crisi. “Logico che ora loro stiano scrivendo questo e a loro farebbe piacere che fosse così, ma mi dispiace smentirli: Jannik non è affatto in crisi. Il tennis vero comincia adesso… e solo nei tornei del Grande Slam si capirà chi è davvero forte”. E non finisce qui: quando si tocca il capitolo critiche tecniche, Panatta cala un nuovo affondo: “Se ci ha abituato troppo bene? Ma scusate una cosa: le critiche da chi arrivano? Da tecnici improvvisati che straparlano e non sanno cosa dicono”. Un’affermazione che non lascia spazio a interpretazioni: per l’ex campione non è tempo di drammi da salotto, ma di rispetto per un campione che ha vinto tanto e che ogni tanto può anche perdere.