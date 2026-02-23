Sinner, la Spagna attacca? Interviene Panatta: "Gli piacerebbe"

"Sinner in crisi? E chi lo dice? Essù, non scherziamo!": Adriano Panatta, ex tennista azzurro, ospite de La nuova DS su Rai 2, ha parlato della presunta "crisi" del numero due del mondo, eliminato da Jakub Mensik nei quarti di finale di Doha dopo aver perso in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026. Commentando le critiche arrivate a Sinner, soprattutto dai media spagnoli, Panatta ha detto: "È logico che ora loro stiano scrivendo cose così, e sicuramente gli farebbe piacere che fosse davvero così, ma mi dispiace smentirli".

"Sinner non è affatto in crisi", ha assicurato l'ex vincitore del Roland Garros e della Coppa Davis 1976. Che poi ha aggiunto: "Il tennis vero comincia adesso con i due tornei in America e poi sulla terra rossa in Europa e al Roland Garros. La differenza tra Sinner e Alcaraz si potrà giudicare soltanto nei tornei dello Slam, allora potremo sapere come stanno davvero le cose: io sono molto fiducioso".