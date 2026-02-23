Libero logo
Sinner, la Spagna attacca? Interviene Panatta: "Gli piacerebbe"

di
lunedì 23 febbraio 2026
Sinner, la Spagna attacca? Interviene Panatta: "Gli piacerebbe"

1' di lettura

"Sinner in crisi? E chi lo dice? Essù, non scherziamo!": Adriano Panatta, ex tennista azzurro, ospite de La nuova DS su Rai 2, ha parlato della presunta "crisi" del numero due del mondo, eliminato da Jakub Mensik nei quarti di finale di Doha dopo aver perso in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026. Commentando le critiche arrivate a Sinner, soprattutto dai media spagnoli, Panatta ha detto: "È logico che ora loro stiano scrivendo cose così, e sicuramente gli farebbe piacere che fosse davvero così, ma mi dispiace smentirli".

"Sinner non è affatto in crisi", ha assicurato l'ex vincitore del Roland Garros e della Coppa Davis 1976. Che poi ha aggiunto: "Il tennis vero comincia adesso con i due tornei in America e poi sulla terra rossa in Europa e al Roland Garros. La differenza tra Sinner e Alcaraz si potrà giudicare soltanto nei tornei dello Slam, allora potremo sapere come stanno davvero le cose: io sono molto fiducioso".

Inter-Juventus, Adriano Panatta estremo: "Dopo l'espulsione di Kalulu..."

Inter-Juve è una di quelle partita di cui si parlerà ancora tra dieci anni. E non potrebbe essere altrimen...

Ma cosa hanno detto in Spagna contro Sinner? Dopo la sconfitta dell'azzurro contro Mensik, hanno iniziato a parlare di vera e propria "crisi", scrivendo che "Alcaraz continua a dominare, Sinner invece non è al meglio". Pesante il giudizio di Marca: "Ormai è ufficiale, Jannik Sinner ha toccato il fondo, è in crisi", per poi parlare di vero e proprio "fallimento" in Qatar.

Jannik Sinner, Adriano Panatta sbotta: "Vizio orrendo, non lo sopporto più"

“Hanno cominciato ad attaccarlo perché ha perso una partita, ma l’ha persa contro uno che non è...
jannik sinner
adriano panatta

Periodo nero Jannik Sinner, Paolo Bertolucci spiazza tutti: "Non è una tragedia, ma..."

Pane al pane Carlos Alcaraz, schiaffo a Jannik Sinner: "Non posso mentire..."

Campione Jannik Sinner, "vai tu per primo": il gesto con Mensik che spiega tutto

Cristian Chivu distrugge il giornalista: "Lo dici e ridi pure?"

Cristian Chivu distrugge il giornalista: "Lo dici e ridi pure?"

Redazione
Jannik Sinner, Paolo Bertolucci spiazza tutti: "Non è una tragedia, ma..."

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci spiazza tutti: "Non è una tragedia, ma..."

Redazione
Ghiaccio bollente in Usa-Canada, finale perfetto di questi Giochi

Ghiaccio bollente in Usa-Canada, finale perfetto di questi Giochi

Carlo Galati
Napoli, insulta l'arbitro per il rigore negato: la moglie lo accoltella

Napoli, insulta l'arbitro per il rigore negato: la moglie lo accoltella

Redazione