Rete 4, l'eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (I due superpiedi quasi piatti / Rete 4)

Siamo in clima referendario e tutto ormai viene letto e distorto in una chiave di politica tossica. È successo per esempio con il poliziotto a Milano indagato per spaccio di droga e presunta estorsione. Lascia senza parole l’odio dei “progressisti” verso le nostre forze dell’ordine.

Sabato sera invece Rete 4 manda in onda la saga di Bud Spencer e Terence Hill. Stranota la trama di I due superpiedi quasi piatti del 1977: due piccoli truffatori di Miami vengono arruolati in polizia trasformandosi in preziosi segugi che arrivano a risolvere un importante omicidio. Per quegli anni complicati, la commedia sfidava il mainstream “rivoluzionario” della gauche che indicava negli sbirri dei nemici da combattere, se non da uccidere.