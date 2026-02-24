Rete 4, l'eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (I due superpiedi quasi piatti / Rete 4)
Siamo in clima referendario e tutto ormai viene letto e distorto in una chiave di politica tossica. È successo per esempio con il poliziotto a Milano indagato per spaccio di droga e presunta estorsione. Lascia senza parole l’odio dei “progressisti” verso le nostre forze dell’ordine.
Sabato sera invece Rete 4 manda in onda la saga di Bud Spencer e Terence Hill. Stranota la trama di I due superpiedi quasi piatti del 1977: due piccoli truffatori di Miami vengono arruolati in polizia trasformandosi in preziosi segugi che arrivano a risolvere un importante omicidio. Per quegli anni complicati, la commedia sfidava il mainstream “rivoluzionario” della gauche che indicava negli sbirri dei nemici da combattere, se non da uccidere.
Seppur in modo poco ortodosso, il racconto contribuì a delineare l’immaginario dei polizieschi moderni e a cambiare il percepito dei tutori dell’ordine, dicono i critici oggi. E gli ascolti han del miracoloso: media vicina al 5% di share con picchi ben oltre il 6%. Un amore che non tramonta mai.