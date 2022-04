Ucraina, le notizie in diretta. Mar Nero, il mistero dell'incrociatore Moskva: colpito dagli ucraini?

14 aprile 2022 a

Cinquantesimo giorno di guerra. Mariupol sarebbe sotto controllo russo: questo è quanto sostengono le forze di Mosca, Kiev però smentisce. Ancora polemica su Joe Biden, per il "genocida" con cui ha bollato Putin. Il caso dell'incrociatore colpito nel Mar Nero. Dagli Stati Uniti nuovi aiuti militari. Le truppe di Vladimir Putin si concentrano ad est.

Ore 6.42 Anche Donald Trump parla di genocidio in Ucraina

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di "genocidio" riferendosi alle violenze commesse contro i civili nel contesto della guerra in Ucraina. Lo conferma la stampa Usa, ricordando che il 12 aprile l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, ha accusato pubblicamente di genocidio la Russia e il suo presidente Vladimir Putin. Intervistato da Fox News, Trump è tornato a criticare Biden sul fronte delle politiche economiche, e in particolare per l’aumento record dell’inflazione. "E aggiungiamo a questo quel che sta succedendo in Ucraina. E’ un genocidio», ha concluso l’ex presidente, che nei giorni scorsi aveva già definito l’invasione dell’Ucraina «un olocausto».

Ore 5.33 - Australia, nuove sanzioni contro imprese statali russe

L’Australia impone ulteriori sanzioni finanziarie a 14 imprese statali russe, comprese entità legate alla difesa come il produttore di camion Kamaz e le compagnie di navigazione SEVMASH e United Shipbuilding Corp. Le sanzioni si estenderanno anche alla società elettronica Ruselectronics, responsabile della produzione di circa 80 % di tutti i componenti elettronici russi.

Ore 4.02 Stati Uniti potrebbero inviare un funzionario di alto livello a Kiev

Gli Usa starebbero valutando la possibilità di inviare nei prossimi giorni un funzionario di alto livello a Kiev. Lo conferma il New York Times secondo cui si tratterebbe per l’amministrazione Usa di un segnale di sostegno all’Ucraina nella sua guerra con la Russia. Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris hanno entrambi effettuato visite di alto profilo nell’ultimo mese nei paesi confinanti con l’Ucraina.

Ore 2.12 Mistero sull’incrociatore russo Moskva. Kiev: colpito da noi. I russi: incendio a bordo

L’ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero, l’incrociatore missilistico Moskva, gravemente danneggiata dall’esplosione delle munizioni a bordo. Lo ha confermato lo stesso ministero della Difesa russo. L’equipaggio era stato evacuato. Un funzionario ucraino in precedenza aveva affermato che la Moskva era stata colpita da due missili. La nave da 12.500 tonnellate conta un equipaggio di circa 500 persone. La Moskva era armata con 16 missili da crociera Vulkan antinave, che hanno una portata di almeno 700 chilometri. A seguito di un incendio sull’incrociatore missilistico Moskva, le munizioni sono esplose. La nave è stata gravemente danneggiata", ha affermato in una nota il ministero della Difesa russo, che però non ha specificato le cause dell’incendio che ha provocato l’esplosione. Resta dunque un giallo, anche se l’Ucraina rivendica l’attacco missilistico contro la nave nemica.

Ore 1.11 Ecco le nuovi armi fornite dagli Usa: elicotteri, obici e munizioni

Poche ore dopo l'annuncio di Joe Biden di un altro invio di armi all’Ucraina per un totale di 800 milioni di dollari, il Pentagono ha pubblicato la lista delle nuove forniture. Nell’elenco ci sono 18 obici da 155 mm, 40.000 proiettili di artiglieria, sistemi radar di sorveglianza aerea AN/TPQ-36, AN/MPQ-64 Sentinel e mine anti-uomo Claymore M18A1. E ancora, per aiutare le truppe ucraine a spostarsi sul campo gli Stati Uniti invieranno 100 veicoli corazzati Humvee, 200 mezzi corazzati per M113 e 11 elicotteri Mi-17.

