Marine Le Pen, "Francia fuori dal comando integrato Nato": lo strappo in caso di vittoria al ballottaggio

14 aprile 2022 a

a

a

Alla vigilia del ballottaggio alle elezioni presidenziali in Francia, Marine Le Pen ribadisce le sue intenzioni e la volontà di "strappare". Infatti, ha spiegato che in caso di vittoria su Emmanuel Macron al secondo turno ed "ascesa" all'Eliseo, farà uscire Parigi dal comando integrato dalla Nato. Il tutto, ha spiegato la Le Pen, con l'obiettivo di lavorare a un "riavvicinamento strategico tra l'Alleanza atlantica e la Russia".

Quei fan imbarazzanti di Emmanuel Macron che aiutano Marine Le Pen: fuori tutti i nomi

Ciò premesso, Marine Le Pen ha precisato che Parigi continuerà a restare vincolata all'Articolo 5 del trattato atlantico sulla difesa collettiva. E ancora, la candidata si è detta favorevole a un "riavvicinamento strategico tra la Russia e la Nato", il tutto quando il conflitto tra Mosce ed Ucraina sarà chiuso con un trattato di pace.

Video su questo argomento Marine Le Pen, caschetto e gilet giallo: l'ultima sfida a Macron

"È nell'interesse della Francia, dell'Europa, ma credo anche degli Stati uniti che non hanno alcun interesse a veder emergere una stretta alleanza sino-russa". Marine Le Pen ha infine assicurato di non voler far uscire la Francia dall'Accordo di Parigi sul clima. E ancora, ha ribadito il fatto che vorrebbe allargare il numero dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.