Kim Jong-un ha perso la testa per la "signora in rosa": ormone impazzito, cosa le ha regalato

14 aprile 2022 a

a

a

Un regalo di enorme valore quello che Kim Jong-un ha deciso di fare alla "signora in rosa" della tv di Stato. Si tratta di una lussuosa casa nel nel nuovo quartiere riservato ai "veri patrioti". La destinataria del "pensierino" è Ri Chun-hee, da 50 anni conduttrice della tv di Stato. In un video diffuso dai media statali, come riporta il Corriere della Sera, si vede il leader che l'accompagna a prendere possesso della residenza a Pyongyang.

Video su questo argomento Prima lancia il missile e poi si fa riprendere così: sfregio di Kim Jong-un agli Usa

Il quartiere in questione è riservato solo ai più grandi sostenitori del regime. E tra questi c'è, appunto, Ri Chun-hee, 70 anni, che per mezzo secolo ha letto le notizie importanti per il governo alla tv nord-coreana. In molti ricordano il momento in cui scoppiò in lacrime in tv dopo aver annunciato la morte di Kim II nel 1995 e quella del figlio Kim Jong II nel 2011.

Kim lancia missile intercontinentale nella "zona economica esclusiva" del Giappone nel giorno del vertice Nato: è guerra mondiale?

La "signora in rosa", chiamata così per la sua passione per il "chima jeogori", cioè l’abito tradizionale coreano di quel colore, è formalmente in pensione dal 2012, ma appare in video quando si presenta l'occasione. Solo lei, infatti, è degna di dare un certo tipo di notizie ai nordcoreani. E' lei a intervenire quando, per esempio, vengono eseguiti nuovi test missilistici.

Kim Jong-un e "il missile mostro nucleare". La data in cui il mondo inizierà a tremare: "Ora che la Russia..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.