Ucraina, la guerra in diretta: Moskva affondato "per una tempesta", Cremlino travolto. La Cia: "Putin disperato, rischi di attacco nucleare"

Guerra in Ucraina, giorno numero 50. L'incrociatore missilistico russo Moskva "ha perso stabilità ed è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta". Ad ammetterlo è il ministero della Difesa russo, che però non conferma l'ipotesi più accreditata, ossia che la nave, fiore all'occhiello della marina russa, sia stata colpita da missili Neptune ucraini. Un'altra ipotesi è che sia stato decisivo il supporto delle forze americane e inglesi dislocate nell'area di Odessa, forse con l'intervento di un drone per distrarre le difese dell'incrociatore. Sempre più stretto il legame tra Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: il capo di Stato Usa sta valutando l'ipotesi di volare a Kiev. Zelensky chiede "nuove armi, subito" e ringrazia il francese Emmanuel Macron per le forniture ricevute nelle ultime ore. Tiene banco anche la possibile adesione alla Nato di Finlandia e Svezia, ipotesi che inquieta il Cremlino che con Medvedev ha già minacciato ritorsioni militari nel Baltico. E per la Cia un Vladimir Putin "accerchiato e disperato" e in grave difficoltà d'immagine anche per il colpo subito dal Moskva aumenta esponenzialmente il rischio di attacchi con armi tattiche nucleari.

Ore 7.19: "La Russia continua a bombardare le infrastrutture civili"

La Russia continua a lanciare attacchi missilistici e bombardamenti sulle infrastrutture civili dei centri abitati in Ucraina. Lo riporta questa mattina lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine. In particolare, l'Esercito russo starebbe proseguendo l'offensiva tesa ad assumere il controllo dell'area del Donbass, attraverso attacchi rivolti in particolare contro Popasna e Rubizhne, nella regione di Luhansk, ma senza successo. Nel settore del fiume Bug orientale, nell'Ucraina sud-occidentale, le truppe russe starebbero fortificando le proprie posizioni, rifornendosi di armi ed equipaggiamento militare, munizioni, carburante e lubrificanti, e conducendo ricognizioni con l'impiego di droni. Inoltre in direzione di Volyn, nell'Ucraina nord-occidentale, e di Polissya, nell'Ucraina nord-orientale, unita' separate delle forze armate bielorusse starebbero rafforzando le posizioni lungo il confine ucraino-bielorusso nelle regioni di Brest e Gomel.

Ore 5.18: Parlamentari repubblicani Usa visitano l'Ucraina

Due parlamentari statunitensi esponenti del partito repubblicano, il senatore Steve Daines del Montana e la deputata di origini ucraine dell'Indiana Victoria Spartz, hanno annunciato di aver concluso una visita in Ucraina, la prima da parte di membri del Congresso Usa dall'inizio del conflitto militare in quel Paese. I due repubblicani hanno tenuto conversazioni con funzionari ucraini sul campo e hanno visitato "vari siti teatro della distruzione arrecata dalla guerra". In particolare, Daines e Spartz si sono recati da Kiev a Bucha. "Ci sono ovunque prove inconfutabili dei crimini di guerra di Putin", ha affermato Daines in una nota". Spatz, prima parlamentare nata in Ucraina nella storia degli Stati Uniti, ha dichiarato al New York Times che la visita è stata "importante per dimostrare il nostro sostegno".

Ore 4.26: "Moskva affondato per una tempesta"

Il Moskva, nave ammiraglia della Russia nel Mar Nero, è affondato dopo un'esplosione e un incendio che l'Ucraina ha sostenuto essere un attacco missilistico riuscito, mentre il Cremlino ha accusato Kiev di prendere di mira i suoi cittadini spingendosi oltre il confine. Il ministero della difesa russo ha detto che l'esplosione della nave è stata il risultato dell'esplosione di munizioni e ha aggiunto che il danno originato dalla deflagrazione le ha fatto "perdere l'equilibrio" mentre veniva rimorchiata nel porto. "Dato il mare agitato, la nave è affondata", ha detto l'agenzia di stampa statale russa Tass, citando il ministero. Da parte ucraina, il portavoce militare di Odessa Sergey Bratchuk ha affermato che la nave è stata colpita da missili da crociera Neptune nazionali. A Washington, il portavoce del Pentagono John Kirby ha detto di non essere in grado di verificare nessuna delle due versioni, ma ha sottolineato che l'affondamento della Moskva ha dato un "grande colpo" alla flotta del Mar Nero.

Ore 2.01: Cia, "Putin disperato può usare armi nucleari"

Le battute d'arresto della Russia durante la sua invasione dell'Ucraina potrebbero spingere il presidente russo Vladimir Putin a usare armi nucleari tattiche o a bassa resa. Lo afferma il direttore della CIA William Burns. "Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d'arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi puo' prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa", ha avvertito Burns in un discorso ad Atlanta, aggiungendo tuttavia che non ci sono particolari segnali che Mosca stia preparando un attacco di questo tipo. "Ovviamente - ha aggiunto - siamo molto preoccupati. E so che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile".

Ore 1.03: "Allarme aereo in tutto il Paese, esplosioni a Kiev"

La difesa Ucraina ha dichiarato un allarme di attacco aereo in tutto il Paese e circolano notizie di esplosioni a Kiev, Kyiv, Kherson e Bila Tserkva. Lo riferiscono su Twitter varie fonti locali.



