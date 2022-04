Joe Biden, la stretta di mano che sconcerta il mondo: "Un vecchio rinc***o"

15 aprile 2022 a

"Joe Biden stringe la mano all'aria". Il caustico titolo del New York Post riassume in poche parole la nuova figuraccia del presidente americano, in mondovisione. Sleepy Joe, su cui da tempo l'opposizione repubblicana avanza dubbi sulla lucidità e la tenuta psicofisica in un momento drammatico che potrebbe vedere sprofondare il mondo in uno scenario da Terza Guerra mondiale (e c'è anche chi ha ipotizzato una richiesta di impeachment proprio per motivi psichiatrici) si è presentato sul palco della North Carolina Agricultural and Technical State University a Greensboro per parlare di approvvigionamenti energetici e agricolo.

Un tema caldissimo, viste le sanzioni contro la Russia che colpiranno relativamente gli Stati Uniti ma che rischiano di travolgere in tempi brevissimi il Terzo mondo, ridotto letteralmente alla fame per il taglio drastico nella produzione del grano in Ucraina.







Al termine del suo discorso, il capo democratico della Casa Bianca si è girato alla sua destra, con la mano tesa per stringere quella di qualcuno accanto a lui. Peccato che non ci fosse nessuno. Ancora più sconcertante la reazione del 79enne presidente americano, rimasto immobile per qualche secondo per poi tornare mestamente sui suoi passi. Il video, imbarazzante, sta facendo il giro dei siti americani e dei tabloid britannici, mai teneri con le gaffe dell'ex vice di Barack Obama.

E Dagospia, in Italia, infierisce: "Presto, qualcuno faccia qualcosa per Biden!", definito sarcasticamente il "disaster-in-chief" anziché comandante in capo. A condividere la clip uno sconcertato Ted Cruz, il senatore repubblicano più duro nel criticare gli strafalcioni di Biden. "Ormai tutti lo considerano un vecchio rinc***o", chiosa velenoso Dagospia.

