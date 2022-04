Anastasia Gulei, la superstite di Auschwitz sfida Putin: "Uno str*** come quello..."

20 aprile 2022 a

Quella di Anastasia Gulej è una vita travagliata, dalla quale però ne è sempre uscita vincitrice. È scampata dai nazisti ad Aushwitz quando fu internata nel 1945. Purtroppo però la donna ucraina, che oggi ha 96 anni , è costretta a rivivere quei brutti ricordi. La sua casa si trova nelle vicinanze di un aeroporto militare. Un bersaglio estremamente pericolo, così l'anziana è stata costretta ad abbandonare la sua casa spostandosi in Germania insieme ai figli Wassyl e Walentyna. In occasione del 77esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Bergen-Belsen, Anastasia era stata invitata e ha così dichiarato: “Sono sopravvissuta a Hitler e Stalin, sopravviverò anche a questo str*nzo di Putin ”.

La donna non ha quindi intenzione di arrendersi di fronte a nulla. La sua vita per un periodo si è intrecciata anche a quella di Anna Frank , che ha incontrato proprio a Bergen-Belsen . Anastasia fu poi spostata da Auschwitz al campo di concentramento tedesco dove trovò la libertà grazie alle truppe canadesi e britanniche che liberarono i prigionieri. Anna Frank però non ce la fece e perse la vita nello stesso campo di concentrazione. La sopravvissuta ha così affermato: “Non posso dimenticare un solo minuto che ho passato qui ad la morte.” e riguardo alla sua liberazione ha aggiunto: “Non avevo abbastanza forza per provare gioia”.

Riguardo alla guerra odierna in Ucraina ha dichiarato: “Non ho parole per quello che gli ammiratori di Hitler hanno fatto a Mariupol e Bucha”. La donna non aveva intenzione di abbandonare la sua casa, il suo porto sicuro , ma aiutata da amici in Germania è a scampare il pericolo. Anastasia ha anche scritto una biografia sulla sua vita che doveva essere pubblicata il mese scorso. Date le vicende verrà posticipata con un'integrazione di un capitolo aggiuntivo sulla sua fuga dall'Ucraina.

