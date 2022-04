Angola, Luigi Di Maio e Roberto Cingolani: "Trovata l'intesa", più gas per l'Italia

20 aprile 2022 a

Trovata l'intesa tra Italia e Angola per la promozione di nuove attività nel settore del gas naturale, ma anche per aumentare l'export di gas verso l'Italia. Un accordo è stato stretto pure su progetti congiunti a favore della de-carbonizzazione e della transizione energetica dell'Angola. Si tratta della dichiarazione d'intenti sottoscritta oggi a Luanda durante la missione di Luigi Di Maio e Roberto Cingolani, accompagnati dall'ad Eni Descalzi.

"Abbiamo raggiunto un altro importante accordo con l'Angola per l'aumento delle forniture di gas. Si conferma l'impegno dell'Italia a differenziare le fonti di approvvigionamento: un'azione costante a difesa delle famiglie e delle imprese italiane", ha commentato Di Maio. Mentre Cingolani, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina, ha detto: "Si tratta di un importante accordo. Non solo un passo avanti nella diversificazione delle sorgenti di gas, ma anche un'importante contributo al sostegno della transizione ecologica globale".

La missione del ministro degli Esteri e del ministro della Transizione ecologica, cui Draghi non ha potuto partecipare perché positivo al Covid, si inserisce nella strategia che diversi Paesi stanno attuando da quando è iniziata la guerra in Ucraina, ossia diversificare le fonti di approvvigionamento del gas in modo da ridurre progressivamente l'eccessiva dipendenza energetica da Mosca.

