Sergey Lavrov con l'amante e la star a luci rosse: triangolo hard, foto compromettente

Bomba al veleno su Sergey Lavrov, il potentissimo ministro degli Esteri russo, la lunga mano di Vladimir Putin nelle trattative, sempre più difficili, con l'Occidente sulla guerra in Ucraina. L'americano New Lines Magazine, sito specializzato in politica estera (Medio Oriente e Asia in particolare) rilancia una vecchia foto del 2018 che ritrae il ministro a Tokyo in compagnia dell'oligarca russo Oleg Deripaska, sanzionato perché molto vicino al Cremlino, Svetlana Polyakova che secondo il gossip di Mosca è l'amante e compagna-ombra di Lavrov e la giovane Ekaterina Lobanova.

New Lines Magazine, la foto-scandalo: Lavrov, Deripaska e la modella erotica

Chi è? Si tratta di una "sex worker" molto famosa in Russia, che conta una "prolifica" carriera nel mondo delle foto erotiche su siti come Naked.me e Peasex.com (dove viene definita, testualmente, "una vera put***a che vuole essere sc***ta con tenerezza"). La foto, verificata, risale al 20 o 21 marzo 2021, quando Lavrov e Deripaska erano "in missione" insieme a un altro importante magnate del settore energetico, Gennady Rovner, per incontrare Angelo Koo, il numero uno della China Development Foundation of Taiwan, "un Paese - sottolinea il magazine - con cui la Russia non ha relazioni ufficiali".

Ovviamente, l'attenzione più piccante è per la presenza della Lobanova. "Insieme a The Insider - si legge - New Lines ha l'ha identificata come una modella erotica russa. Non sarebbe la prima modella por***o con cui Deripaska ha girato il mondo ma sarebbe la prima con cui è stato fotografato".

