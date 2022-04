Putin risveglia la Kammuna: "I codici segreti del Moskva non devono finire in mano agli Usa"

24 aprile 2022 a

a

a

Per recuperare i resti della Moskva colpita dai missili ucraini, Putin ha inviato l’imbarcazione più vecchio al mondo. Si tratta della Kammuna, entrata in servizio durante la Seconda Guerra Mondiale e ora ‘risvegliata’ per riportare a galla le strumentazioni e i codici che non devono finire in mano all’Occidente.

Moskva, la fine tragica dell'ammiraglio Osipov. "Responsabile", come l'hanno punito al Cremlino



La Volkhov, così denominata, era stata costruita nel 1912, anche se è entrata in servizio nl 1915. Presenta uno scafo di 50 metri ed è inoltre provvista sia di un sottomarino AS 28 capace di raggiungere i mille metri di profondità, sia di una gru che provvede al soccorso e al recupero. Si è distinta durante la Grande Guerra per aver portato in superficie svariati sottomarini ma anche nel famoso assedio di Leningrado. A seguito di una ammodernamento avvenuto dopo la guerra è anche in grado d'intervenire negli affondamenti.

"Testa ferita, eppure...". Comandante Shishov, il nuovo eroe di Putin: il suo ruolo ora



Recuperare determinate informazioni e strumentazioni dalla Moskva non è però così semplice. Anche con un colosso come la Kammuna. Secondo quanto riporta il sito Covert Shores l’imbarcazione si troverebbe a circa 50 metri di profondità. Putin però tiene a non far avere in mano degli Occidentali determinati segreti ed equipaggiamenti presenti nel fondale marino. Secondo un ultimo resoconto di Mosca nell’impatto a perdere la vita sarebbero 396 persone e i dispersi 27. Ma le fonti russe non sembrerebbero attendibili, in realtà i morti sarebbero una cinquantina.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.