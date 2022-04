Aljona Polin, "la strega di Putin": guerra esoterica, così faranno fuori Zelensky

23 aprile 2022 a

Non solo una guerra tra soldati russi e ucraini, ad aggiungersi ci si mettono anche le streghe. Riti propiziatori, sortilegi, maledizioni e chi più ne ha più ne metta. Secondo quando riporta Asianews tra Ucraina e Russia si sta lottando anche per una battaglia occulta. Le due fazioni sono sempre Russia contro Ucraina, o meglio, streghe russe contro streghe ucraine.

Non si tratta di leggende metropolitane. Da inizio guerra decine di streghe ‘accreditate’ starebbero combattendo all’ultimo incantesimo. Le russe vestite con un saio nero si sarebbero riunite a Mosca per supportare il loro Zar. A capo ti tale gruppo ci sarebbe Aljona Polin, la maga più famosa della Russia. “Che si manifesti la grande forza della Russia” aveva pronunciato all’ultimo consiglio di streghe a sostegno di Putin il 12 marzo. E ancora contro i nemici dello Zar invocava: “Chi pretende di passare in mezzo a noi, chi ha deciso di andarsene da noi, chi mente in ogni cosa che dice, per i secoli dei secoli questi nemici saranno maledetti!”.

Non da meno sono le streghe dell’Ucraina, le quali stanno mettendo in atto un rituale suddiviso in tre fasi per abbattere Putin. Stando a quanto ha riportato l’Unian: “Il cerimoniale esoterico si dovrebbe svolgere in quello che è considerato un "luogo del potere" ammantato di mistero, ovvero il Monte Calvo, vicino alla capitale dell'Ucraina.”



