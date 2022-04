Victoria Nuland e l'attacco nucleare: "Putin? Livello completamente nuovo"

23 aprile 2022 a

“Attacco nucleare? Nessuno può escluderlo”. Lo ha dichiarato Victoria Nuland, sottosegretario di Stato degli Usa per gli affari politici. Parole pesanti da parte di un esponente di peso del governo americano: la Nuland non si è sottratta alle domande di chi gli chiedeva se sia possibile che si arrivi all’uso di armi nucleari, con la sua risposta che ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche in Ucraina.

“Dato che Vladimir Putin ha già ordinato crimini di guerra terribili e brutali, tutto potrebbe accadere - ha spiegato la Nuland - potrebbero essere usati diversi tipi di armi catastrofiche”. Il sottosegretario ha poi sottolineato come gli Usa stiano cercando di far capire in maniera molto determinata di rendere “consapevole” il Cremlino che un ipotetico utilizzo di armi nucleari “sarebbe catastrofico non solo per l’Ucraina e il mondo ma anche per Putin e la Russia”. In particolare il presidente russo “sarà ritenuto responsabile per i crimini di guerra già commessi, ma l’uso di armi catastrofiche farebbe scattare un livello completamente nuovo e l’Ucraina non sarà lasciata sola. Il costo imposto a Putin e alla Russia sarebbe astronomico in questo contesto”.

Nel frattempo Volodymyr Zelensky continua a lanciare i suoi allarmi: “L’invasione dell’Ucraina è solo l’inizio e Mosca ha progetti di conquistare altri Paesi. Tutti i Paesi che, come noi, credono nella vittoria della vita sulla morte, devono combattere al nostro fianco, devono aiutarci perché noi siamo in prima linea. E dopo, a chi toccherà?”.

