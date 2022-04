Ucraina, la guerra in diretta: Austin, "vogliamo la Russia indebolita". Il vero piano del Pentagono

25 aprile 2022 a

Nel 61esimo giorno della guerra in Ucraina, l'agenda è dominata dall'incontro diplomatico a Kiev tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin. Un faccia a faccia iniziato in un inconsueto gelo, con Zelensky che ha chiesto agli alleati americani di "non venire a mani vuote": "Ci aspettiamo cose e armi specifiche", ha scandito l'ex comico, chiedendo ulteriori e più moderni armamenti. A contribuire a gettare una luce inquietante sulla missione americana a Kiev, "problemi di sicurezza" che hanno fatto slittare l'arrivo dei due importanti esponenti della Casa Bianca facendo addirittura sospettare un annullamento della visita. Sul campo, nessuna "tregua di Pasqua ortodossa". Vladimir Putin continua a bombardare il Paese.





Ore 9.52: Putin, "congratulazioni a Macron"

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Emmanuel Macron per la sua rielezione a presidente. Ne dà notizia Interfax sul suo profilo Twitter.

Ore 9.49: "Colpite con missili russi stazioni ferroviarie nel centro e ovest del Paese"

Cinque stazioni ferroviarie nel centro e nell'ovest dell'Ucraina sono state colpite da missili russi, ha denunciato il direttore delle Ferrovie ucraine, Olexandr Kamishin, precisando che gli attacchi hanno provocato vittime. "Le forze russe stanno distruggendo sistematicamente le infrastrutture delle nostre ferrovie", ha affermato.

Ore 9.24: Pentagono, "vogliamo una Russia indebolita"

"Vogliamo vedere la Russia indebolita al punto di non poter fare il tipo di cose che ha fatto con l'invasione dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, di ritorno da Kiev, dove, insieme al segretario di Stato Antony Blinken, ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Mosca, sottolinea il capo del Pentagono, "ha già perso molta capacità militare e molte truppe, per essere franchi, e vorremmo che non riesca a ricostituire rapidamente questa capacità".

Ore 7.24: 007 inglesi, "Mosca nasconde la reale entità delle perdite"

Nel suo consueto rapporto sulla guerra in Ucraina, l'apparato di intelligence della Gran Bretagna denuncia gli "scarsi progressi russi nel Donbass". Non ci sarebbe ancora, dunque, la temuta "svolta" bellica a Est. Anche perché "l'assedio alle acciaierie Azovstal a Mariupol blocca molte unità russe". "Mosca - denuncia Londra - sta nascondendo la reale entità delle perdite":



Ore 7.16: Incendio a un deposito di carburante a Bryansk, vicino all'Ucraina

Un vasto incendio si è sviluppato nell'area di un deposito di carburante a Bryansk, il capoluogo di una regione russa che confina a Sud con l'Ucraina. Lo riferisce, si legge sui media russi, la direzione principale regionale del Ministero delle situazioni di emergenza. Non ci sono informazioni al momento sulle possibili cause del rogo.

Ore 5.51: Blinken a Kiev, "nuovi aiuti per 713 milioni"

Il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno assicurato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che i diplomatici degli Stati Uniti torneranno in Ucraina la prossima settimana e hanno garantito una nuova assistenza del valore di 713 milioni di dollari. Lo hanno reso noto funzionari americani.

Ore 3.32: "La Russia concentra le forze vicino a Huliaipole"

La Russia sta concentrando le sue forze militari vicino a Huliaipole, nella regione Ucraina sudorientale di Zaporizhzhia. Lo rendono noto le autorità locali, citate dal Kyiv Independent. Secondo le fonti, le forze russe stanno costruendo strutture di comando e sistemi di difesa aerea continuando intanto a sparare contro le postazioni dell'esercito ucraino nella zona.

Ore 2.17: "I russi respingono chi cerca di lasciare Kherson"

Le forze russe stanno impedendo a un grande convoglio di persone che non vogliono partecipare al referendum di lasciare Kherson, secondo l'esercito di Kiev citato dall'agenzia Ukrinform. "Una grande colonna di persone sta cercando di lasciare Kherson per protestare contro il cosiddetto referendum. Gli occupanti non lasciano uscire le persone e le rimandano indietro", afferma un rapporto pubblicato sull'account Telegram delle forze ucraine. In precedenza il capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, Hennadiy Lahuda, aveva affermato che gli invasori stanno pianificando di tenere un "referendum" nella regione di Kherson durante i primi giorni di maggio. Di un "referendum fittizio" che Mosca vorrebbe organizzare nella regione hanno parlato ieri sera anche i servizi segreti britannici. Due giorni fa il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa che l'Ucraina abbandonera' ulteriori colloqui con la Russia se si terra' un referendum a Kherson o se i difensori di Mariupol verranno uccisi.

Ore 00.40: "Guterres, non è una buona idea andare a Mosca"

Kiev sembra silurare l'iniziativa di pace del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che martedì volerà in Russia prima di sbarcare due giorni dopo in Ucraina a Kiev. "Non è una buona idea andare a Mosca. Non capiamo la sua intenzione di viaggiare a Mosca e parlare col presidente Putin", ha spiegato alla Nbc Igor Zhovka, vicecapo dello staff di Volodymyr Zelensky, avvisando che Guterres "non è autorizzato" a parlare per conto del governo ucraino nei suoi sforzi di pace e che dovrebbe concentrarsi invece sull'assistenza umanitaria.

