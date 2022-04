Angela Rayner, la deputata che accavalla le gambe alla Camera "per distrarre Boris Johnson"

25 aprile 2022 a

Come Sharon Stone in Basic Instinct anche Angela Rayner, deputata laburista, accavallerebbe le gambe per distrarre il premier Boris Johnson durante i suoi interventi in Parlamento dal momento che "sa che non può competere con la formazione oxfordiana di BoJo" su altri livelli. Dopo le accuse di esponenti conservatori anonimi, la polemica sulla Rayner e il premier britannico diventa l'ultimo caso di misoginia nel parlamento. Mentre altri tre ministri del governo di Johnson, più due ministri ombra dell'opposizione, vengono accusati di molestie sessuali.

Riporta il Corriere della Sera che il caso di Angela Rayner sta montando in Gran Bretagna in seguito appunto alle dichiarazioni di parlamentari conservatori rilasciate al Mail on Sunday. Da parte sua la Rayner si è difesa così: "La mia colpa è di avere le gambe e di indossare vestiti" precisando che "le donne in politica affrontano sessismo e misoginia ogni giorno. E io non sono diversa".

Boris Johnson ha quindi chiarito: "Non sono d'accordo su quasi nulla con la Rayner, ma la rispetto come parlamentare e trovo deplorevole la misoginia a lei diretta in forma anonima". La scrittrice Eli Shafak definisce i suoi accusatori "estremisti bigotti come i talebani" e la premier scozzese Nicola Sturgeon denuncia la "profonda misoginia che le donne affrontano ogni giorno". Della Rayner si ricorda sempre che abbandonò la scuola a 16 anni perché era incinta, che non ha frequentato l'università, che è stata badante, è divorziata mentre di Johnson non si dice che ha avuto diverse mogli e parecchi figli.

