Ucraina, la guerra in diretta: il drone e il villaggio raso al suolo dai russi. Lavrov: "Guerra nucleare, rischio reale"

Il giorno 62 della guerra in Ucraina è quello della visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a Mosca, da Vladimir Putin, prima di volare a Kiev da Volodymyr Zelensky. Una "precedenza" che ha irritato il governo del Paese aggredito. Sul piano militare, le esplosioni in Transnistria, il territorio filo-russo dichiaratosi indipendente dalla Moldova preannuncia un allargamento del conflitto che aleggia nell'aria da settimane. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha invece nuovamente parlato della Terza Guerra Mondiale: "Il rischio di una guerra atomica c'è - ha ammesso - ma è inaccettabile".



Novotoshkivka rasa al suolo: il video visto dal drone



Ore 7.37: Londra, "i russi vogliono circondare gli ucraini a Est, caduta Kreminna"

"Le forze russe stanno probabilmente tentando di circondare le posizioni ucraine pesantemente fortificate nell'Ucraina orientale". E' quanto riferisce il ministero della Difesa britannico, riportando il bollettino giornaliero della sua intelligence militare. In effetti, "si dice che la città di Kreminna sia caduta e si parla di pesanti combattimenti a sud di Izium, mentre le forze russe tentano di avanzare verso le città di Sloviansk e Kramatorsk da nord e da est", si precisa. Più a ovest, aggiunge il ministero, "le forze ucraine hanno preparato le difese a Zaporizhzhia in previsione di un possibile attacco russo da sud".

Ore 7.32: Lavrov, "rischio reale di terza guerra mondiale"

La Russia ha messo in guardia ieri contro il rischio "reale" di una terza guerra mondiale, pur avvertendo che proseguirà i negoziati di pace con l'Ucraina, accusata però di "fingere" di discutere con la controparte. "È reale e non può essere sottovalutato", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a proposito del rischio di un conflitto mondiale. "La buona volontà ha i suoi limiti. E se non è reciproca, non contribuisce al processo negoziale", ha detto Lavrov, citato dalle agenzie di stampa russe. "Ma continuiamo a condurre negoziati con il team delegato da Zelensky e questi contatti continueranno", ha affermato il ministro russo. Parlando alla televisione russa, Lavrov ha affermato che Mosca vuole evitare rischi "artificialmente" elevati di un tale conflitto mondiale. "Questa è la nostra posizione chiave su cui basiamo tutto. I rischi ora sono considerevoli", ha detto il ministro russo. "Non vorrei elevare artificialmente quei rischi. A molti piacerebbe. Il pericolo è serio, reale, e non dobbiamo sottovalutarlo". Lavrov ha anche accusato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky di "fingere" di negoziare, definendolo "un buon attore". "Se guardate attentamente e leggete attentamente quello che dice, troverete mille contraddizioni", ha commentato il diplomatico russo.

Ore 6.05: Kiev, "Guterres chieda a Mosca l'evacuazione da Mariupol

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba esorta il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a fare pressioni sulla Russia per l'evacuazione del porto assediato di Mariupol, definendolo qualcosa che l'organismo mondiale è in grado di realizzare.Kuleba ha detto che Guterres "dovrebbe concentrarsi principalmente su una questione: l'evacuazione di Mariupol".Si stima che circa 100.000 persone siano intrappolate nella città mentre un contingente di combattenti ucraini resiste alle forze russe in un'acciaieria dove si stanno rifugiando anche centinaia di civili.

Ore 3.59: Kuleba, "Mosca avverte la sconfitta"

"La Russia perde l'ultima speranza di spaventare il mondo per il sostegno all'Ucraina. Da qui il discorso di un "reale" pericolo della Terza Guerra Mondiale. Questo significa solo che Mosca avverte la sconfitta in Ucraina". Lo scrive su Twitter il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Per questo il mondo deve raddoppiare il sostegno all'Ucraina in modo da prevalere e salvaguardare la sicurezza europea e globale", aggiunge.



Ore 00.35: Il drone mostra il villaggio di Novtoshkivka raso al suolo

Non è rimasto molto di Novotoshkivka, un piccolo villaggio a sud-est di Severodonetsk nell'oblast di Lugansk, secondo il nuovo video di droni diffuso dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk. La Cnn ha geolocalizzato e confermato l'autenticità del video. I separatisti sostenuti dalla Russia affermano che gli ucraini l'hanno fatto esplodere quando si sono ritirati dalle loro posizioni nel villaggio. Serhiy Hayday, l'amministratore regionale di Lugansk, ha confermato che le forze ucraine si sono ritirate ma ha affermato sulla sua pagina Facebook che sono stati i russi a decimare il villaggio attraverso ripetuti attacchi aerei. Intervistato dalla televisione Ucraina, Hayday ha detto che i russi "continuano a radere tutto al suolo e che "purtroppo, non ci sono quasi più case rimaste in piedi a Novotoshkivka. Le nostre truppe si sono ritirate un po', ma non molto, perché non c'era più nulla a cui aggrapparsi, non c'era un posto dove tenere la difesa", ha detto.





