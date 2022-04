Angela Rayner e le gambe accavallate: come si presenta vestita in tv, "è per il mio passato?"

27 aprile 2022 a

Dopo le pesanti accuse “sessiste” ricevute dal Mail on Sunday, Angela Rayner si difende su Lorraine di ITV. La deputata laburista è stata accusata, secondo quanto hanno affermato alcuni deputati anonimi conservatori, di accavallare le gambe in pose sexy per distrarre i banchi del governo. Il tutto durante i Question Time alla Camera dei Comuni. Sarebbe anche stata paragonata a Sharon Stone nel film Basic Instinct.

La vice leader laburista ha dichiarato di essersi sentita offesa e “spaventata” quando ha letto tale articolo. Così decide di apparire nella sua prima intervista dopo le accuse, vestita con i pantaloni per evitare di “essere giudicata ulteriormente”. La Rayner ha così spiegato: “Non si tratta delle mie gambe. Non volevo che le persone a casa pensassero diamo un'occhiata per vedere come sono le sue gambe e quanto è corta o meno la sua gonna”.

Dopo questo attacco di cattivo gusto il mondo dei social si è scagliato contro il sessismo che aleggia nella politica in difesa della Rayner. Angela ha dichiarato di essere già da tempo impegnata nella lotta contro il pregiudizio poiché non ha frequentato la Eton (la scuola più prestigiosa del regno Unito). Ora si aggiunge anche il fatto che non è un uomo che indossa un abito. “Se mai scopriamo chi ne è stato responsabile, non so cosa ne faremo” conclude la deputata.

