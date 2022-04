Dji, il colosso cinese ritira i suoi droni da Russia e Ucraina: lo schiaffo di Xi al Cremlino (che può cambiare la guerra)

27 aprile 2022 a

a

a

Il colosso cinese dei droni Dji Technology ha deciso di ritirarsi dalla Russia e dall'Ucraina per evitare che entrambi i Paesi usino i loro mezzi in combattimento. Secondo quanto riporta il Kyiv Indipendent su Twitter si tratterebbe quindi della prima azienda cinese a interrompere le operazioni in Russia. "Dji sta rivalutando i requisiti di conformità nelle varie giurisdizioni", ha comunicato la società in una nota, e nell'attesa "sospenderà in via temporanea tutte le attività commerciali in Russia e Ucraina". Una decisione che solo in parte mostra la "equidistanza" di Pechino - che controlla tutto, anche i suoi colossi - in questo conflitto perché nella realtà va a danneggiare proprio l'amico Vladimir Putin.

Nuovi lockdown in Cina? "Cosa c'è dietro davvero": Covid, conferme inquietanti sulla decisione di Xi Jinping

Mosca infatti aveva previsto di scortare i suoi mezzi corazzati dagli elicotteri che sono in grado di individuare e prevenire imboscate nemiche. Ma i missili forniti dall’Occidente hanno permesso all’Ucraina di abbattere molti elicotteri. Tanto che Putin avrebbe quindi chiesto a Pechino i droni per proteggere i suoi convogli. Da parte sua poi il vicepremier ucraino Mykhailo Fedorov aveva scritto su Twitter che i russi "utilizzano prodotti Dji per pilotare i loro missili" e aveva quindi chiesto all’azienda di impedire a Mosca l’utilizzo di AeroScope, una tecnologia che rileva droni anche a 50 chilometri di distanza.

Fugge da Mosca, si arruola con gli ucraini. Chi è quest'uomo, terremoto al Cremlino: l'assalto frontale al regime di Putin

Allora Dji aveva replicato che "se il governo ucraino richiederà formalmente la creazione di una barriera in tutto il Paese, la creeremo in accordo con le nostre linee guida" e aveva chiarito che la misura "si applicherebbe a tutti i droni Dji in Ucraina, a prescindere da chi li manovra". Aveva quindi negato di avere manomesso dispositivi utilizzati dalla resistenza ucraina, come sostenevano alcuni e aveva ribadito che nessun suo drone, incluso AeroScope, era adatto all’uso militare. Ora la decisione di ritirare tutti i suoi droni dai due Paesi in guerra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.