Ucraina, la guerra in diretta. 8mila soldati dal Regno Unito nell'est Europa. "Missile sopra centrale nucleare"

Siamo al 65esimo giorno di guerra. Tra voci di escalation e su bombe nucleari tattiche, impressiona l'attacco missilistico russo a Kiev a poche centinaia di metri da dove si trovavano Guterres, segretario generale dell'Onu, e Zelensky, premier ucraino. Fronte del gas, Mosca potrebbe chiudere i rubinetti: la minaccia si fa sempre più concreta (dopo lo stop imposto a Bulgaria e Polonia). Regno Unito, continua a crescere l'impegno militare. Mario Draghi andrà a Kiev il 10 maggio. A Est, nel Donbass, prosegue l'offensiva russa, ma più lentamente del previsto.

Ore 06.43 Esercitazione in Europa dell’Est, dal Regno Unito 8 mila soldati

Circa 8.000 soldati dell’esercito britannico prenderanno parte a esercitazioni in programma in tutta l’Europa orientale in risposta all’aggressione russa dell’Ucraina, in uno dei piu’ grandi spiegamenti di forze dalla guerra fredda. Lo conferma il Guardian, citando il ministero della Difesa britannico.

Ore 05.43 Aiea indaga su missile sopra centrale nucleare

L’Aiea, Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha rivelato che sta indagando su un rapporto secondo cui un missile ha sorvolato una centrale nucleare in Ucraina.Il direttore generale Rafael Grossi ha spiegato che Kiev ha dichiarato formalmente all’agenzia che il missile ha sorvolato l’impianto lo scorso 16 aprile. La struttura si trova vicino alla città di Yuzhnoukrainsk, circa 350 km a sud di Kiev."L’Aiea sta esaminando la questione, che, se confermata, sarebbe estremamente grave", ha spiegato Grossi in una nota. "Se un missile del genere avesse sbagliato rotta, avrebbe potuto avere un grave impatto sull’integrità fisica della centrale, portando potenzialmente a un incidente nucleare", ha concluso. Grossi non ha specificato chi avesse fatto il lancio, ma Kiev ha in precedenza accusato Mosca di aver inviato missili direttamente sopra le centrali nucleari.

Ore 03.21 Usa, 007 russi dietro l'aggressione a Muratov

L'intelligence degli Stati Uniti ha concluso che ci sono gli 007 russi dietro l'attacco di inizio aprile contro il premio Nobel per la pace Dmitri Muratov, editore del quotidiano russo indipendente Novaya Gazeta che ha criticato la guerra del Cremlino in Ucraina. La notizia viene data dal Washington Post che cita fonti anonime. Il 7 aprile Muratov stava viaggiando in treno da Mosca a Samara quando un assalitore lo ha attaccato con un misto di pittura rossa e acetone che gli ha provocato un'ustione agli occhi. L'aggressore ha gridato: "Questo è per te dai nostri ragazzi", un riferimento ai soldati russi che combattono in Ucraina.

Ore 02.12 Pentagono: russi avanzano lentamente a Est

Le forze militari russe "stanno facendo registrate alcuni progressi" nel nuovo attacco alla parte orientale dell’Ucraina. È quanto rivelano funzionari dell’amministrazione Biden e della Nato. Secondo gli Usa ci sarebbero "alcune prove del miglioramento della capacità russa di combinare attacchi aerei e via terra, così come quella di rifornire le truppe impegnate al fronte. "Il miglioramento è lento e irregolare ma avrebbe permesso ai russi di avanzare «per molti chilometri» ogni giorno", spiega una fonte del pentagono sotto anonimato alla Cnn. "Gli attacchi sono in qualche modo coordinati meglio ma con piccole formazioni, sostenute dagli elicotteri. Nella Nato questo sarebbe il risultato minimo", conclude la medesima fonte.

Ore 00.45 Kiev, 10 feriti da missili russi sulla capitale

Sale a 10 il numero dei feriti per i missili russi su Kiev. Lo hanno riferito i servizi di emergenza citati da Ukrinform, aggiungendo che un edificio residenziale di 25 piani è stato parzialmente distrutto dal bombardamento. L'attacco è avvenuto a poiche centinaia di metri dal luogo in cui si era appena tenuta la conferenza stampa di Guterres e Volodymyr Zelensky al termine del loro faccia a faccia.

