Anatoly Chubais, l'ex fedelissimo di Putin si nasconde in Italia? "Dove lo hanno avvistato"

Anatoly Chubais è considerato uno dei padroni della Russia, nonché uno dei pochi uomini a sopravvivere al passaggio di potere da Eltsin a Putin. Conosciuto come l’uomo delle privatizzazioni degli anni Novanta, Chubais è in fuga da Mosca da quando è iniziata la cosiddetta “operazione militare speciale” in Ucraina. L’ormai ex fedelissimo di Putin è sempre stato contrario alla guerra voluta dalla Russia, per questo si è dimesso da delegato per il clima e ha deciso di lasciare il Paese.

La novità è che Chubais pare si sia rifugiato in Italia. Non ci sono immagini a supporto di questa indiscrezione: l’ultima volta in cui è stato fotografato era a un bancomat di Istanbul e indossava un piumino blu e un cappellino dello stesso colore che copriva parzialmente il volto. Segno che Chubais non vuole dare nell’occhio e rimanere nascosto per evitare ripercussioni da parte di Putin. Adesso però hanno iniziato a circolare voci secondo cui l’oligarca russo sarebbe atterrato in Italia con il suo jet privato, dopodiché una macchina lo avrebbe portato in una delle sue residenze, situate tra la Toscana e la Liguria.

Ex leader del partito liberale, Chubais è stato il vice di Eltsin per anni ed è poi passato alla storia per le grandi privatizzazioni che hanno arricchito un piccolo gruppo di oligarchi: per questo motivo viene additato dalla popolazione russa come uno dei mali del Paese. E proprio dal suo passato Chubais avrebbe tratto la convinzione di essere in pericolo, potendo essere un comodo capro espiatorio di Putin, soprattutto dopo che si è schierato apertamente contro la guerra in Ucraina.

