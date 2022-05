Ucraina, guerra in diretta. "Criminali di guerra". La Duma contro Scholz, Draghi e Macron: "Cosa rischiano i vostri Paesi"

02 maggio 2022 a

a

a

La speaker del Parlamento Usa Nancy Pelosi conferma l'appoggio perenne dell'America a Kiev. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov parla di una pace "senza data" e accusa l'Italia di essere in prima linea nella guerra contro Mosca. Il conflitto in Ucraina giunge al 67esimo giorno e sul fronte diplomatico permane l'irrigidimento delle parti. Secondo il presidente turco Erdogan ci sarà in settimana un contatto con il presidente russo Vladimir Putin e l'obiettivo è metterlo a un tavolo di fronte all'ucraino Zelensky, proprio in Turchia. Sul campo, si registrano morti nella regione di Donetsk e un attacco alla città russa di Belgorod.



Ore 8.52; Yad Vashem, "Lavrov delirante su Hitler ebreo"

"False, deliranti e pericolose e degne di ogni condanna": così il direttore del museo israeliano dell'Olocausto Yad Vashem, Dani Dayan, ha definito le dichiarazioni del ministro della Difesa russo, Sergey Lavrov, rilasciate alla trasmissione Zona Bianca secondo cui "Hitler aveva origini ebraiche". Yad Vashem, secondo quanto riporta il Times of Israel, e altri gruppi che rappresentano i sopravvissuti avevano precedentemente condannato l'affermazione della Russia secondo cui l'Ucraina doveva essere "denazificata" in quanto "non basata su fatti, distorce e banalizza l'Olocausto, e lo deploriamo".

Ore 8.51: Duma, "Capi di Stato che armano Kiev sono criminali di guerra"

Tutti i capi di Stato dei Paesi che forniscono armi all'Ucraina devono essere consegnati alla giustizia come criminali di guerra: lo ha scritto oggi sul suo canale Telegram il presidente della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, Vyacheslav Volodin. Lo riporta la Tass. "I leader degli Stati europei guidati dalla Germania possono trascinare i loro popoli in enormi problemi. Essi diventano parte del conflitto fornendo armamenti all'Ucraina. Tutti i capi di Stato che hanno deciso di fornire armi si sono sporcati e devono essere portati davanti alla giustizia come criminali di guerra", ha scritto Volodin.

Ore 8.35: Israele convoca l'ambasciatore russo

Il ministero degli Esteri israeliano ha convocato l'ambasciatore russo in Israele in segno di protesta dopo che il capo della diplomazia di Mosca, Sergei Lavrov, ha detto che "anche Hitler aveva origini ebree, i maggiori antisemiti sono proprio gli ebrei". Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha detto che Israele si aspetta di ricevere della scuse per le parole di Lavrov. "Le sue parole sono imperdonabili, l'ambasciatore sarà convocato per una consultazione", ha detto Lapid citato dall'emittente N12.

Ore 8.28: "La Russia ha già schierato il 65% delle sue forze di terra"

La Russia ha coinvolto nella guerra contro l'Ucraina circa il 65% della sua forza totale di combattimento terrestre; e probabilmente un quarto della forza e' stata ormai resa "inefficace". Lo riporta l'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica su Twitter.



Ore 8.16: "Deposito di grano distrutto da missili russi"

Un attacco missilistico russo ha colpito un silo per il grano nella regione di Dnipropetrovsk (nell'est dell'Ucraina), distruggendo la struttura. Lo riferisce Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, su Telegram. "Un altro attacco missilistico nel distretto di Synelnykove. Il missile ha colpito il silo, distruggendo il deposito di grano", afferma Reznichenko. Secondo le prime informazioni, non risultano vittime.



Ore 7.54: Erdogan, "Parlerò con Putin in settimana"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che questa settimana avrà un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin, convinto che una soluzione di quello che sta accadendo nell'est dell'Ucraina verrà presa ad Ankara o a Istanbul. Intervistato dalla Cnn turca Erdogan ha detto che "probabilmente questa settimana avrò conversazioni telefoniche con Putin. Il nostro desiderio è di riunire i presidenti di Russia e Ucraina a Istanbul o ad Ankara".

Ore 7.52: "Due forti esplosioni a Belgorod"

Vjacheslav Gladkov, governatore della regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, ha annunciato due forti esplosioni verificatesi questa notte. "Trenta minuti fa sono stato svegliato da due forti esplosioni. Secondo la sede operativa, non ci sono feriti o distruzioni. Non ci sono vittime", si legge in un messaggio pubblicato dal governatore sul suo canale Telegram. Gladkov ha sottolineato che testimoni oculari stanno pubblicando video di lampi nel cielo sui social network, ed ha aggiunto che fornirà aggiornamenti nelle prossime ore.

Ore 7.03: Jill Biden in visita in Romania e Slovacchia

La first lady americana Jill Biden inizierà giovedì un tour di cinque giorni in Romania e in Slovacchia per incontrare i militari Usa e il personale dell'ambasciata di Washington. Lo ha reso noto il suo ufficio spiegando che venerdì Jill Biden incontrerà i militari americani presso la base aerea di Mihail Kogalniceau in Romania, prima di dirigersi a Bucarest per incontrare i funzionari del governo rumeno, il personale dell'ambasciata statunitense, gli operatori umanitari e gli insegnanti che lavorano con i bambini ucraini sfollati. Previste anche tappe nelle città slovacche di Bratislava, Kosice e Vysne Nemecke, dove JIll Biden incontrerà funzionari governativi, rifugiati e operatori umanitari, ha affermato il suo ufficio. Domenica, Festa della mamma, la first lady incontrerà invece madri e bambini ucraini che sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa della guerra.

Ore 6.23: Nancy Pelosi, "Usa fermamente con gli alleati Nato dell'Ucraina"

Arrivando a Varsavia la presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha affermato che la presenza di una delegazione del Congresso in Polonia invia "un messaggio inequivocabile al mondo: che l'America è fermamente con i nostri alleati della NATO nel nostro sostegno all'Ucraina". Pelosi ha riferito che la delegazione ha potuto incontrare le truppe dell'82ma divisione aviotrasportata dell'esercito americano in Polonia e non vede l'ora di incontrare il presidente polacco Andrzej Duda lunedì. "Questi impegni sono ancora più significativi dopo il nostro incontro a Kiev con il presidente Volodymr Zelensky e altri massimi leader ucraini. In quella visita profonda e solenne, la nostra delegazione ha espresso il nostro rispetto e gratitudine al presidente Zelensky per la sua leadership e la nostra ammirazione per il popolo ucraino per il suo coraggio nella lotta contro l'invasione diabolica della Russia. I nostri membri sono stati orgogliosi di trasmettere il messaggio che è in arrivo un ulteriore sostegno americano, mentre lavoriamo per trasformare la forte richiesta di finanziamento del presidente Biden in un pacchetto legislativo", ha affermato Pelosi.



Ore 5.44: "All'esame visita di Biden a Kiev"

"Io penso che sia all'esame una visita del presidente Biden in Ucraina. Si tratta solo di capire quando avverrà". Lo ha detto alla Cnn il presidente della commissione Intelligence della Camera Adam Schiff, che ha poi aggiunto "è solo una questione di tempo". Il rappresentante democratico ha anche parlato dell'incontro a Kiev, durato tre ore, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La delegazione del Congresso era guidata dalla Speaker della Camera Nancy Pelosi. "Abbiamo chiesto a Zelensky - ha spiegato Schiff - quali fossero le priorita', in termini di armi, per lui. Gli ucraini sono passati dalle imboscate ai carri armati russi all'attacco a distanza con l'artiglieria".

Ore 5.10: Gerasimov in visita al fronte

Il generale Valery Gerasimov, capo di stato maggiore russo, si e' recato in visita al fronte in Ucraina orientale. Lo riferisce il New York Times. Durante la visita alle postazioni militari, Gerasimov sarebbe anche sfuggito ad un attacco ucraino rivolto ad una scuola usata come base militare a Izium, controllata dai russi. In quell'occasione, secondo i media sarebbero morti circa 200 soldati.

Ore 3.10: Esplosioni a Belgorod

Due potenti esplosioni sono state udite nella città russa di Belgorod nelle prime ore di oggi, ha scritto su Telegram il governatore regionale Vyacheslav Gladkov citato dall'agenzia Interfax. "Secondo il centro anticrisi, non ci sono state segnalazioni di vittime o danni", ha sottolineato Gladkov. Ieri un incendio presso una struttura del ministero della Difesa russo situata nella regione di Belgorod, a circa 30 chilometri dal confine ucraino, ha lasciato un residente locale ferito e sette case danneggiate.

Ore 2.11: "Bombardati due distretti di Donetsk"

Le truppe ucraine hanno bombardato due distretti di Donetsk in 13 minuti. Lo riferisce attraverso Telegram, l'ufficio di rappresentanza della Repubblica popolare di Donetsk del Centro per il controllo e il coordinamento(JCCC). Alle 23.54 di domenica, le forze di sicurezza ucraine hanno sparato dal villaggio di Vodiane nella regione di Kuibyshev, e alle 00.07 da Krasnogorovka, quattro razzi sono stati lanciati nella regione di Kirov.

Ore 1.56: Kiev, "smascherata una spia russa nel nostro esercito"

Fino a poco tempo una spia russa lavorava presso lo stato maggiore delle forze armate ucraine ma e' stato smascherato e arrestato dai servizi di sicurezza ucraini. Lo afferma Oleksiy Arestovych, consigliere del capo dell'Ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Oltre alla risorsa nemica nello stato maggiore - afferma Arestovych, citato dall'agenzia Ukrinform -, sarebbero state "smascherate" diverse altre persone che non avevano alcun collegamento con il quartier generale militare. "Una delle spie russe e' un dipendente dello Stato maggiore delle forze armate ucraine - spiega -. Gli altri erano stati incaricati di abbattere un aereo passeggeri sopra la Russia o la Bielorussia. Dopo di che, Mosca avrebbe incolpato Kiev". Questo attacco sotto falsa bandiera - sempre secondo Arestovych - avrebbe dovuto essere effettuato utilizzando armi ucraine: sistemi missilistici antiaerei portatili.

Ore 1.15: "Russia, piano per invadere la Moldova"

La Russia avrebbe un piano per invadere la Moldova ripetendo lo "scenario del Donbass". Lo riferiscono media ucraini citando fonti dell'intelligence Ucraina riportate da Suspiline. Ci sarebbe una serie di indicatori che lasciano presagire un prossimo attacco alla Moldova che ha un esercito di 3.250 soldati. In particolare, riferiscono i media, l'intelligence Ucraina sta registrando alcune attività all'aeroporto di Tiraspol, la capitale de facto della Transnistria non riconosciuta. Fonti affermano che la Russia prevede di far atterrare aerei da trasporto ed elicotteri in Transnistria che volano dalla Crimea occupata. Allo stesso tempo, a Chisinau sono previste rivolte e proteste. Tuttavia, queste informazioni contraddicono l'analisi delle agenzie di intelligence occidentali secondo cui la Russia non la possibilita' di sorvolare in sicurezza senza che le difese aeree dell'Ucraina nella regione di Odessa non abbattano i suoi velivoli.

Ore 00.40: Il foreign fighter italiano torna a casa

Ancora sorprese nella vicenda di Ivan Luca Vavassori, il fighter italiano volontario nella guerra in Ucraina, gia' giocatore di calcio e figlio adottivo dell'imprenditore lombardo Pietro Vavassori e di Alessandra Sgarella, la donna di Domodossola che alla fine degli anni 80 fu rapita dalla 'ndrangheta per nove mesi e poi mori' nel 2011 per un male incurabile. Dopo aver pubblicato ieri mattina sul suo profilo Instagram una storia in cui dichiarava la sua volonta' di "andare fino in fondo" nella sua missione in terra Ucraina, nella serata di ieri ha pubblicato un ulteriore messaggio che lascia presagire un esito opposto. "Sono stufo, per me e' abbastanza cosi' - scrive Ivan ancora una volta in spagnolo- E' ora di tornare a casa, non ho piu' la testa per andare avanti. Ho fatto del mio meglio per aiutare. Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, ma e' ora di riprendermi la mia vita. Torno dove sono felice e torno per riprendermi tutto quello che e' mio. Le cose sono cambiate molto da quando me ne sono andato, ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio raggiungero' i miei obiettivi. E lei e' al primo posto in questi". Questo ultimo passaggio sembra riferirsi ad una donna. L'ultimo frame della storia, poi, mostra l'interno di un aereo e un finestrino. Come a confermare la volonta' di tornare.

