Kryvyi Rih, l'obiettivo di Putin: "Conquistare la città natale di Zelensky entro il 9 maggio"

Nuovi obiettivi per Vladimir Putin. In vista del 9 maggio, giorno simbolo per la Russia visto che coincide con la sconfitta dei nazisti tedeschi, lo zar starebbe pensando alla conquista di una città chiave. La resistenza ucraina sta mettendo a dura prova l'esercito di Mosca e, almeno al momento, il presidente russo si trova a presentarsi alla parata annuale senza alcun tipo di successo sul campo. Ecco allora l'idea: assaltare la città natale di Volodymyr Zelensky.

Putin punta dunque a Kryvyi Rih, nell'entroterra ucraino a metà tra Mariupol e Odessa e poco a Ovest di Zaporizhzhia. Qui è nato il presidente ucraino oggi 44enne. Ma non solo, perché la cittadina vanta anche la più grande centrale nucleare d'Europa. Conta circa 660mila abitanti e fino a poco tempo fa ci vivevano anche i genitori del presidente, nel condomino sovietico dove è cresciuto. Questo fa pensare che lo zar, conquistando Kryvyi Rih, lanci una chiara sfida a Zelensky e all'Ue permettendo al Cremlino di impugnare il coltello dalla parte del manico in caso di negoziati.

A raccontare il nuovo piano, quello che potrebbe dare il via a "una guerra totale", "un'importante fonte Ue" ascoltata dal tabloid inglese Daily Star. Eppure in Russia non tutti condividono le ambizioni di Putin. Il timore che aleggia è quello di nuove perdite. In particolare a temere nuove sconfitte sono i generali russi, che ogni giorno si trovano a dover fare i conti con centinai di morti. Addirittura secondo l'intelligence britannica serviranno anni a Mosca per recuperare dalle perdite avute in Ucraina. Ma questo potrebbe non bastare a fermare il presidente russo, probabilmente a un passo dal proclamare la legge marziale. La riprova? L'ammissione di Kyrylo Budanov, capo della direzione degli 007 del ministero della Difesa ucraina, secondo cui l'Agenzia federale russa per le riserve statali ha iniziato a ispezionare le scorte alimentari necessarie per l'esercito del paese.

