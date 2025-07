Meghan Markle ancora nella bufera: ecco quando lancia il suo vino rosè

Meghan Markle lancia il suo vino rosé nel giorno del compleanno della principessa Diana, il primo luglio, e per questo finisce al centro di nuove polemiche. Alcuni esperti e commentatori reali hanno definito questa scelta "insensibile" e "quasi crudele", soprattutto per l'impatto emotivo che quella giornata ha sul principe William e presumibilmente anche su Harry, secondogenito di Lady D nonché marito della Markle.

Il rosé, prodotto nella Napa Valley e venduto a 30 dollari a bottiglia sul sito del marchio della duchessa, "As Ever", è andato sold out in meno di un'ora. Un successo annunciato, proprio come quello degli altri prodotti della linea dell'ex attrice. La tempistica, però, avrebbe irritato parecchio il principe William, secondo l'esperta reale Kinsey Schofield, sentita dal Sun. "Non è passato inosservato che Meghan abbia lanciato un brand di alcolici nel giorno del compleanno della madre, morta proprio in un incidente legato all'abuso di alcol alla guida", ha commentato Schofield, secondo cui non si sarebbe trattato di una "svista".