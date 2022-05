"Pugni sulla bara. La abbiamo aperta e...": come ritrovano Rosa al suo funerale, un caso sconvolgente

03 maggio 2022 a

Momenti di panico durante un funerale nella città di Lambayque in Perù: a un certo punto del rito la donna che si supponeva essere morta si è svegliata e ha iniziato a dare dei colpi sulla bara, mostrando così dei chiari segni di vita. La dichiarazione di morte era avvenuta dopo un incidente d'auto, ma a quanto pare era stata un po' troppo affrettata. Il risveglio di Rosa Isabel Cespedes Callaca durante il suo funerale ha lasciato i presenti senza parole.

Dopo essere stata soccorsa, però, la donna è sopravvissuta per poco. Riaccompagnata in ospedale, infatti, è morta lì poco dopo. Nel tragico incidente stradale che l'ha coinvolta è morto anche suo cognato, mentre i suoi tre nipoti sono rimasti gravemente feriti. Al funerale tutti sono apparsi piuttosto sconvolti dopo avere sentito dei rumori provenire proprio dalla bara. A quel punto i parenti della donna hanno subito aperto il feretro e l'hanno ritrovata viva. "Ha aperto gli occhi e sudava. Sono andato immediatamente nel mio ufficio e ho chiamato la polizia", ha raccontato al Daily Star il custode del cimitero Juan Segundo Cajo.

A quel punto i familiari di Rosa avrebbero trasportato la donna - ancora all'interno della bara - all'ospedale Ferrenafe di Lambayequ. I medici hanno provato a salvarle la vita, ma non c'è stato nulla da fare: Rosa era troppo debole ed è morta poche ore dopo. Al momento sono in corso delle indagini: la famiglia della malcapitata vuole sapere perché la donna sia stata dichiarata morta dopo l'incidente, quando in realtà era ancora viva.

