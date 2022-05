Finlandia, tutto pronto per la Nato: il giorno in cui può esplodere la guerra

03 maggio 2022 a

Dalle parole si passa ai fatti. Adesso La Finlandia fa sul serio e vuole davvero entrare nella Nato. Uno scenario esplosivo che potrebbe far deflagrare una guerra ben più pesante coinvolgendo la Russia che vede l'entrata della Finlandia nell’alleanza atlantica come fumo negli occhi. Secondo quanto riportano fonti governative finlandesi, il Paese sarebbe pronto ad avanzare la sua richiesta di ingresso nella Nato il prossimo 12 maggio. Ma non finisce qui. C'è una doppia morsa che si stringe attorno allo Zar: anche la Svezia subito dopo farà la stessa mossa. Pochi giorni dopo la Finlandia, infatti, anche Stoccolma chiederà di mettere piede nella Nato. Gli analisti sono già in stato di massima allerta e prevedono una escalation pericolosa con la guerra già avviata in Ucraina.

A far richiesta formale per l'ingresso nella Nato sarà il presidente Sauli Niisto. E a quanto pare già per il 12 maggio dovrebbe arrivare anche il semaforo verde da parte dei gruppi parlamentari per la mossa decisiva della Finlandia. I colloqui su questo fronte, come riporta ilMessaggero, vanno avanti senza sosta. Il primo ministro finalndese e quello svedese si incontrano con il cancelliere tedesco Scholz per discutere di questo "salto congiunto" che porterebbe le due nazioni del Nord a far parte dell'alleanza difensiva militare dell'Occidente.

Il ministro degli Esteri finaldese ha affermato: "È nostro desiderio poter condividere con la Svezia lo stesso calendario di adesione". Non è certo una novità l'interesse di Svezia e Finlandia di far parte della Nato. Ma in questo contesto di elevatissima tensione di fatto questa scelta potrebbe scatenare ulteriormente l'ira di Putin pronto a tutto pur di respingere l'assalto Nato alle porte della Russia. Vladimir Dzhabarov ha mandato un messaggio chiaro alla Finlandia: "Una domanda formale significherebbe "la distruzione del Paese". E a ruota un altro portavoce del Cremlino, Alexander Grushko, ha minacciato "conseguenze indesiderabili". Insomma lo scontro finale potrebbe essere alle porte e a questo punto gli esiti del conflitto potrebbe essere davvero imprevedibile. Una mossa di Putin contro Finlandia e Svezia non lascerebbe indifferenti Stati Uniti e Unione europea. Con scenari bellici davvero inimmaginabili.

