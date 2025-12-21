Libero logo
Putin, giovane e bellissima: chi è il suo nuovo amore

domenica 21 dicembre 2025
1' di lettura

Vladimir Putin è innamorato. Lo ha affermato lui stesso nella conferenza stampa di fine anno. Lo zar, divorziato, ha una relazione con Alina Kabaeva, ma il leader russo ama le conquiste (forse è più semplice che col Donbass...) e a Mosca ci si chiede se Vlad abbia voluto avvisare che il suo cuore è di un’altra. Ma chi? Alisa Kharceva  o la storica ex Svetlana Krivonogikh? O forse un’altra delle molte che si dice frequenti?

