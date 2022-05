Florida, compra una Ford Gt da 650mila euro: appena uscito dal concessionario, la disintegra

03 maggio 2022 a

Il "fesso del giorno" viene dalla Florida: è un 50enne che ha avuto la brillante idea di comprare una superar da 650mila euro, una Ford GT del 2006, senza però saperla guidare. E così, appena uscito dal concessionario, durante un giro di prova intorno a casa si è sfracellato contro un albero. Le foto del gioiellino semi-distrutto, senza più "muso", abbandonato sul marciapiede mentre l'uomo disperato, in pantaloncini corti e cappellino, è al telefono - immaginiamo - per chiamare il soccorso stradale hanno fatto in poche ore il giro del mondo.



Il problema del signore, tanto facoltoso quanto sciagurato, è stato comprare un auto con cambio manuale, lui abituato da sempre a guidare sempre e solo modelli con cambio automatico. Secondo Road and Track, pagina specializzata in motori e tutto quello che gravita attorno ad essi, sarebbe stata proprio l'imperizia tecnica del guidatore a causare il clamoroso incidente, con conseguenze ancora più sconcertanti perché il proprietario non stava procedendo ad alta velocità.

"Non voglio che la gente pensi che stessi correndo - si è difeso l'uomo -. Stavo andando a meno di 60 km all'ora". Dopo aver chiesto alla polizia di recuperare l'auto, o meglio i rottami che ne restavano, ha dovuto chiedere pure un passaggio per tornare a casa. Gli agenti lo hanno trovato senza immatricolazione né assicurazione e lo hanno multato procedendo poi alla sospensione della patente. Doveva essere una festa, si è trasformato nel più costoso e beffardo dei disastri.

