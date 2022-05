Maddie McCann, la frase in tv che svela l'orco: "Siamo certi, è stato lui"

04 maggio 2022 a

Ora ci sono le prove: è stato Christian Brueckner ad ammazzare la piccola Madelein McCann. Dopo ben 15 anni e una lunghissima serie di indagini, gli investigatori sono arrivati a una conclusione certa: è lui, Brueckner, l'orco che ha ucciso la bambina nel maggio del 2007.

La storia della piccola Madelein aveva fatto il giro del mondo. Un caso molto simile a quello di Denise Pipitone, la bimba di Mazara del vallo scomparsa nel nulla. Madelein era in vacanza con i suoi genitori a Praia de Luz, in Portogallo, quando si persero le sue tracce. Per anni gli investigatori hanno cercato la bambina con scarsi risultati. Poi la cattura di Brueckner. E proprio ieri sera il procuratore Wolters, ospite in una trasmissione portoghese, ha affermato di avere tutti gli elementi in mano per andare oltre ogni ragionevole dubbio: è stato Brueckner ad uccidere la bambina: "Siamo sicuri l’abbia uccisa, non posso darvi ulteriori dettagli, per ora".

Brueckner incriminato già in Portogallo, ha alle spalle anche una condanna per stupro ai danni di una anziana signora. Sul fronte probatorio, le prove regine che potrebbero avere in mano gli investigatori sarebbero le fibre del pigiama della bambina ritrovate nel retro del furgone dell'assassino. Insomma la chiusura definitiva del caso è vicina. Le rivelazioni del procuratore sono arrivate in una giornata piuttosto triste per i genitori di Maddie.

Infatti proprio mentre andava in onda il programma, ricorreva il 15esimo anniversario della sparizione della bambina. Una coincidenza che ha commosso diversi telespettatori che hanno seguito la trasmissione portoghese con un fiume di messaggi sui social per sostenere la mamma e il papà della piccola Maddie.



