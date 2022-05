"Nave Admiral Makarov colpita". Altro "strike" contro Putin dopo il Moskva: che cosa sta succedendo in mare

06 maggio 2022 a

Altra grossa perdita per la flotta di Mosca: la nave da guerra russa "Admiral Makarov" sarebbe stata colpita da un missile ucraino, il Neptune. L'imbarcazione al momento è in fiamme nel Mar Nero, vicino all'isola di Zmiiny al largo della costa di Odessa. Lo rende noto lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev spiegando che sono in corso operazioni di soccorso con l'utilizzo di numerosi aerei e navi.

Si tratta di una vera e propria umiliazione per Vladimir Putin. A essere stata colpita, infatti, è la fregata più moderna della flotta dell'Ammiraglio Grigorovich, la nave da guerra più importante della flotta russa del Mar Nero dopo la Moskva. Secondo The Times l’Admiral Makarov insieme con l’Admiral Essen, e due sottomarini erano state indicate come le principali navi coinvolte in un attacco ad Odessa a inizio aprile.

Poco più di due settimane fa è toccato all'incrociatore russo Moskva, preso di mira anche quello da missili anti-nave ucraini. Proprio sull'affondamento di quella nave adesso si è scoperto che gli Stati Uniti avrebbero dato un contributo importante a Kiev. In particolare sarebbero state le informazioni relative alla posizione dell'imbarcazione, fornite dall'intelligence americana, a rendere possibile il colpo. Nel frattempo il Cremlino dice di non avere informazioni su un presunto attacco a una nave da guerra russa nel Mar Nero. "No, non abbiamo tali informazioni", ha spiegato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov.

