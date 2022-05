9 maggio, clamoroso attacco hacker mentre Putin parla: cosa va in onda su tutte le tv russe

09 maggio 2022 a

Mentre Vladimir Putin parlava dalla Piazza Rossa a Mosca per il V-Day, il Giorno della Vittoria contro il nazismo, un potente attacco hacker ha messo fuori uso Rutube - sito web russo di video sharing tipo Youtube - e gran parte della trasmissione dei canali nazionali russi via web. Sugli schermi delle Smart tv russe, infatti, è comparso un messaggio contro la guerra, proprio nella giornata in cui la Russia celebra la vittoria contro la Germania nazista che la retorica del Cremlino ha voluto mettere sullo stesso piano della "operazione militare speciale" in atto contro l'Ucraina.

Riportano le principali agenzie di stampa che tutti i canali sono stati colpiti dall'attacco hacker: Rossiya 1, Ntv Plus, Pervyi Kanal. Sulla pagina dei programmi, al posto del nome di ogni programma, accanto all'orario, il messaggio: "Sulle vostre mani vi è il sangue di migliaia di ucraini e delle centinaia di loro figli uccisi. Le televisioni e le autorità stanno mentendo. No alla guerra".

Un messaggio forte e chiaro per rivelare al popolo russo la verità sulla guerra in Ucraina, che non è esattamente una operazione militare speciale, ma un vero e proprio conflitto in cui i civili vengono massacrati e uccisi.

