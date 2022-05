Lino Banfi, la confessione drammatica: "Non devi morire...". Commuove tutti

09 maggio 2022 a

a

a

Lino Banfi fa commuovere tutti: in un'intervista a Giancarlo Dotto su Diva e Donna si lascia andare ad alcune riflessioni molto toccanti. L'attore di fatto parla di sua moglie Lucia. I due sono legatissimi da circa 60 anni e adesso non hanno alcuna voglia di separarsi. La vecchiaia spaventa Lino Banfi che prova a voltarle le spalle con un sorriso: "Cerco di esorcizzarla. Ho passato e passo la vita a far sorridere gli altri, tante generazioni. Provo anche a scherzare con me stesso, ma ci riesco di meno".



"Ho sfamato duemila persone, e l'elemosiniere del Papa...". Lino Banfi censurato, uno sfogo clamoroso

A questo punto arriva la confessione sulla moglie Lucia. Prole forte: "Abbiamo appena celebrato le nozze di diamante, i nostri 60 anni di matrimonio. Nessuno dei due può concepire la vita senza l'altro: è il nostro tema attuale. Ne parliamo in continuazione, 5-6 volte al giorno".

"Nelle scene piccanti sul set...". Prego? La confessione da bollino rosso di Lino Banfi

Ma non finisce qui. Banfi prosegue, è un fiume in piena sulla moglie: "La domanda ci viene spontanea. Come facciamo? 'Non devi morire tu prima di me'. E io: 'Cercherò, ci proverò...'. Andiamo avanti così. La trasformiamo in uno sketch...". E di fatto a questo punto l'attore adesso rivendica il suo ruolo da protagonista nello spettacolo anche nella terza età. Non vuole mollare di un centimetro e lo dice chiaramente: "Non scendo, sto ancora saltellando qua e là. Sto cercando di barcamenarmi e di fare il possibile per i miei due figli. Che abbiamo bei ricordi delle persone che li hanno amati". Parole che di fatto colpiscono i suoi fan. Un artista così sincero e così limpido nei sentimenti non si vedeva da tempo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.