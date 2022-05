Joe Biden smascherato: "Lui con Putin...". Cosa c'è davvero dietro la guerra dello zar

10 maggio 2022 a

Nency Pelosi non ci gira tanto intorno e mette nel mirino, seppur col guanto di velluto, l'amministrazione Biden. Il motivo? La speaker della Camera dei rappresentanti Usa di fatto accusa l'amministrazione Biden di finanziare l'invasione in Ucraina di Putin con l'acquisto del petrolio russo. La Pelosi che da tempo combatte una battaglia per il cambiamento climatico è tra i principali sponsor per una chiusura dei rubinetti sul fronte petrolifero, una mossa che potrebbe mettere in ginocchio Putin.

Ma a questo punto arriva l'affondo che spiega tante cose di questa guerra. Una sorta di dietro le quinte che alza il velo su come la Russia si stia finanziando per condurre l'attacco su Kiev: "Il cambiamento climatico è sempre stato una questione di salute, economia e sicurezza, le nazioni che hanno acquistato petrolio dalla Russia, inclusi gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei, hanno effettivamente finanziato l'attacco all’Ucraina. Il fatto è che le persone non possono farla franca con quel tipo di comportamento, e non possono essere finanziate nel farlo dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili nel loro Paese".

Insomma secondo la Pelosi gli affari tra Biden e Putin non fanno altro che arricchire le casse di Mosca. Tutte risorse che vengono utilizzate per condurre l'attacco finale in Ucraina. Ma anche per intimidire la Nato. Di cui gli Stati Uniti fanno parte...

