Joe Biden, "perché ha spedito la moglie Jill in Ucraina". Gioco sporchissimo

Jill Biden è volata a sorpresa in Ucraina. La first lady statunitense è andata a trovare nel giorno della festa della Mamma Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino. Un faccia a faccia alquanto inaspettato, vista la riservatezza della moglie di Joe Biden. Tra il 2009 e il 20017, la "second lady" aveva abituato gli americani a un ruolo alquanto defilato. Ora invece con il marito alla Casa Bianca, ecco che Jill gira in lungo e in largo.

E questo non sarebbe un caso. La first lady è arrivata in Ucraina dopo che ci era stata la speaker della Camera Nancy Pelosi. La visita - si legge sul Giornale - sembra quasi essere necessaria per non lasciare la primazia alla Pelosi, ma soprattutto per smussare l’aspetto bellicista e di sicurezza incarnato da Blinken e Austin. Non solo, perché Jill starebbe aprendo le porte al marito, che invece tarda ad andare a Kiev. Il motivo? Ragioni di sicurezza. Biden, simbolo della Nato, potrebbe risultare una minaccia a Vladimir Putin. Una sorta di provocazione che potrebbe portare a un'escalation.

Da qui la decisione di mandare prima Jill. "Ho pensato che fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra deve finire e che questa guerra è stata brutale - ha detto alla Zelenska -. Il popolo degli Stati Uniti sta con il popolo ucraino". Immediati i ringraziamenti della consorte di Volodymyr Zelensky che ha definito quello di Jill "un atto coraggioso": "Comprendiamo cosa comporta per la First Lady degli Stati Uniti venire qui durante una guerra, quando ogni giorno si svolgono azioni militari, dove le sirene aeree suonano ogni giorno, anche oggi".

