Joe Biden e la domanda a Draghi: "Tu che cosa faresti?". Supermario reagisce così

L'incontro tra Joe Biden e Mario Draghi ha avuto un esito piuttosto scontato: l'Italia ha ribadito la sua vicinanza alle politiche Usa e adesso di fatto il nostro Paese, all'interno dell'unione Europea è l'alleato principale degli Usa nella gestione diplomatica e sull'invio di armi in Ucraina. Ma nel colloquio tra i due leader c'è anche un altro retroscena che alza il velo sul debole decisionismo del numero uno della Casa Bianca. Biden infatti negli ultimi tempi è apparso un po' incerto basti ricordare la gestione dello scandalo tirato fuori dal New Tork Times che ha parlato chiaramente di un aiuto da parte dei servizi di intelligence statunitensi per dare agli ucraini l'esatta posizione delle truppe russe e delle unità navali dello zar.

E nell'incontro tra Draghi e Biden ci sarebbe stato un colloquio anche sulla Libia. Di fatto, tra le righe, ci sarebbe stato un accordo, come riporta Repubblica, che gli Stati Uniti dare mano libera all'Italia in Libia, soprattutto sul fronte dell'approvoggionamento energetico, in cambio di un sostegno forte sul fronte ucraino.

Ma Biden avrebbe fatto una domanda a Draghi: "Tu che cosa faresti...?". La risposta del premier italiano non si è fatta attendere: "Il Paese va stabilizzato insieme". Insomma il numero uno della Casa Bianca ha chiesto consiglio a Draghi su come gestire la crisi libica. Un segnale che riaccende i riflettori su quella confusione che da tempo alberga dalle parti di Washington.

