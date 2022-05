Colombia, procuratore anti-narcos assassinato in spiaggia. Era in luna di miele. Il video choc

11 maggio 2022 a

Le immagini del video pubblicato su Twitter da CaraotaDigital sono scioccanti. Si vede il procuratore del Paraguay, Marcelo Pecci , in prima linea nella lotta al narcotraffico, steso senza vita. Per lui non c'è stato nulla da fare: è stato assassinato in Colombia da killer sbarcati su una moto d'acqua sulla spiaggia paradisiaca di un'isola caraibica, dove stava trascorrendo la sua luna di miele con la moglie Claudia. Cinque investigatori colombiani sono stati invitati sull'isola di Barù "dove è stato commesso l'omicidio" per svolgere le indagini con il sostegno del Paraguay e degli Stati Uniti, ha affermato il capo della polizia colombiana, il generale Jorge Luis Vargas .

Pecci, 45 anni, aveva sposato la giornalista investigativa colombiana, Claudia Aguilera, il 30 aprile nella città di Cartagena. "Sì, è morto", ha confermato la moglie, in una breve intervista a una radio colombiana. L'omicidio è avvenuto sulla spiaggia privata del Decameron Hotel . La polizia colombiana ha rilasciato una foto di uno dei presunti assassini, in bermuda neri e la testa coperta da un panama beige. La ricompensa offerta per informazioni che portino alla cattura dei killer è di 488 mila dollari . "Il modo in cui hanno agito gli assassini, in cui lo hanno giustiziato, è tipico della mafia . Non vedo altra spiegazione", ha denunciato il presidente dell'Associazione paraguaiana dei pubblici ministeri, Augusto Salas . Il procuratore generale del Paraguay, Sandra Quinonez, ha detto che Pecci aveva ottenuto "condanne importanti in 11 anni di lotta al traffico di droga e alla criminalità transnazionale". "Voleva solo godersi la luna di miele, nella privacy, ed è per questo che non aveva la scorta", ha concluso. Pecci era in direzione criminalità organizzata, traffico di droga, riciclaggio di denaro e finanziamento del finanziamento. Era noto per il suo coinvolgimento nell'indagine che ha portato il calciatore Ronaldinho dietro le sbarre tra marzo e agosto 2020 per essere coinvolto in Paraguay con documenti. Negli ultimi anni, Paraguay e Colombia hanno rafforzato la loro cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata.

