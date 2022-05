Putin? "Dove è volato per il compleanno di Alina": la mossa spregiudicata dello zar

12 maggio 2022 a

Alina Kabaeva, l'ex ginnasta e presunta amante di Vladimir Putin, compie 39 anni oggi. Non si sa cosa farà per festeggiare, ma pare che lo zar sia volato da lei a Sochi, sulle rive del Mar Nero. Quella infatti è la città dove si ritiene che la donna risieda al momento. Lo riporta il Mirror. Stando alle voci dei giorni scorsi, tra l'altro, la modella russa aspetterebbe il terzo figlio dal presidente russo. La coppia ne avrebbe avuti già due in gran segreto.

Si pensa che lo zar sia andato a trovare la Kabaeva per il suo compleanno anche perché ieri lo si è visto visitare il centro educativo d'élite Sirius a Sochi, fondato lo stesso anno in cui sarebbe nato il primo figlio. Sarebbe quindi del tutto falsa l'ipotesi diffusa all'inizio del conflitto in Ucraina: in un primo momento si diceva che Alina si nascondesse in Svizzera o in un bunker nucleare in Siberia. Cosa che aveva allarmato tutti sui rischi di un possibile ricorso all'arma atomica.

L'ex ginnasta, in ogni caso, è stata avvistata il mese scorso a Mosca in posa davanti a delle insegne che riportavano la lettera "Z", diventata ormai il simbolo dell'invasione dell'Ucraina. Le prime voci sulla presunta relazione tra la Kabaeva e Putin risalgono al 2008, quando l'ex ginnasta era una parlamentare del Partito Russia Unita. E pur non essendoci mai stato un matrimonio, almeno ufficialmente, spesso la si è vista indossare una fede al dito.

