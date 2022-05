Ucraina, strano lancio del drone: dove finiscono le bombe, centro clamoroso

16 maggio 2022 a

Gli ucraini continuano a pubblicare con orgoglio i video delle operazioni militari riuscite, soprattutto quelle con i droni. In questo senso la 93esima Brigata Meccanizzata dell’esercito ucraino è molto attiva: nelle ultime ore ha pubblicato un filmato in cui si vede un carro armato russo (modello T-72B3) che viene completamente distrutto da tre munizioni sganciate dall’alto. Il video è stato girato vicino a Izium, nella regione di Kharkiv: fondamentalmente non è rimasto nulla del carro armato, dato che la detonazione delle munizioni è avvenuta a bordo.

Nel frattempo l’Ucraina si sta preparando a “nuovi tentativi” della Russia di attaccare il Donbass, con lo scopo di “consolidare le sue posizioni”. A renderlo noto è il presidente Volodymyr Zelensky: “Gli invasori ancora non vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco e che la loro cosiddetta ‘operazione militare speciale’ è già fallita. Il popolo spingerà gli invasori al pieno riconoscimento della realtà. La permanenza dei russi è temporanea. Ci sarà ancora la bandiera ucraina, la legge ucraina, la vita ucraina”.

Intanto il ministero della Difesa britannico ha reso noto l’aggiornamento quotidiano dell’intelligence sull’esercito russo: quest’ultimo avrebbe perso circa un terzo delle proprie forze di combattimento, tra soldati e mezzi militari. Una disfatta non da poco in soli tre mesi di guerra. “Nelle condizioni attuali - ha affermato il ministero - è improbabile che la Russia acceleri drasticamente il suo tasso di avanzamento nei prossimi 30 giorni”.

