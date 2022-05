Joe Biden, "la strada per il gobbo". Elon Musk lo umilia: presidente licenziato?

17 maggio 2022 a

Anche Joe Biden finisce nel mirino di Elon Musk. Dopo Vladimir Putin e Ramzan Kadyrov, tocca dunque al presidente americano venire sbertucciato dal miliardario patron di Tesla e SpaceX, nonché uomo più ricco del globo. Non è un dettaglio di poco conto, visto che Musk è, per inciso, anche il futuro proprietario di Twitter che molto influisce sull'immagine dei leader politici e che può nel giro di poche ore decretarne successo o disgrazia.

Storicamente, Biden è criticatissimo dal mondo repubblicano che gravita intorno al suo predecessore Donald Trump ma protetto dai democratici e dai progressisti di mezzo mondo, Europa in testa, nonostante strafalcioni, bucce di banana e pericolosissime figuracce planetarie. Le accuse di Musk non riguardano la gestione della guerra in Ucraina ma quella della crisi economica interna. "Presto gli Stati Uniti potrebbero trasformarsi nel Venezuela". Quindi, caustico, ha paragonato l'ex vice di Obama a Ron Burgundy, iconica parodia di giornalista televisivo gaffeur portato in scena dall'attore comico William Ferrell (una leggenda del cinema leggero Usa) nel film Anchorman. "Il vero presidente - sottolinea ili magnate - è chi controlla il gobbo. La strada per il potere è la strada per il gobbo". Il riferimento è alla perniciosa tendenza di Sleepy Joe di leggere il gobbo in ogni situazione ufficiale, arrivando al punto di ripetere "a pappagallo" anche le indicazioni dei suoi assistenti con effetti tragicomici.

"Ho sempre votato democratico - ammette Musk -, ma questa amministrazione non sembra riuscire a fare molto. Nell'amministrazione Trump, a parte Trump, c'erano molte persone efficaci nel portare a termine le cose. Nel caso di Biden, è semplicemente troppo controllato dai sindacati, cosa che non è avvenuta con Obama".

