Alieni o devastanti armi segrete? Mistero nei cieli dell'Ucraina: cosa suggeriscono queste immagini

In relazione alla guerra in Ucraina scatenata da Mosca si sta facendo avanti un’ipotesi che, a prima vista, appare a dir poco fantascientifica. Diversi deputati americani vengono descritti come “assillati” dai dubbi in merito a oggetti volanti non identificati nei cieli ucraini: alieni o armi segrete di Russia e Cina? Qualunque sia la risposta, per gli Stati Uniti rappresenta un pericolo.

E così Ronald Moultrie, sottosegretario alla Difesa per l’intelligence e la sicurezza, ha tenuto la prima audizione pubblica dopo oltre 50 anni sugli Ufo: lo ha fatto davanti alla sottocommissione per l’antiterrorismo e il controspionaggio della Camera americana. “I fenomeni aerei non identificati - ha dichiarato - rappresentano una minaccia per la sicurezza, per questo il dipartimento per la Difesa farà di tutto per investigare la loro origine”. I deputati americani che hanno chiesto e ottenuto l’audizione del sottosegretario Moultrie si sono detti preoccupati: ritengono sia urgente che il Pentagono chiarisca se ci sono forme di vita aliena nei pressi del nostro pianeta.

Ma soprattutto ciò che preme stabilire è se questi oggetti aerei non identificati siano il prodotto di una “tecnologia di nuova generazione” messa in campo dalla Russia o dalla Cina. “Il popolo americano - ha dichiarato Andrè Carson, presidente della sottocommissione - si aspetta e merita che i suoi leader rispondano seriamente a qualsiasi potenziale rischio per la sicurezza nazionale, specialmente quelli che non comprendiamo appieno”.

