Kalibr, "i nostri missili contro il convoglio Usa: distrutto". Il video diffuso dalla Russia che può stravolgere la guerra

Le forze armate russe hanno diffuso un filmato in cui sostengono di aver distrutto i rifornimenti di armi inviati dagli Stati Uniti e dall’Unione europea all’Ucraina. Secondo il ministero della Difesa russo sono stati utilizzati i Kalibr, missili da crociera a lungo raggio e di alta precisione. Si tratta di armi di ultima generazione che la Russia ha già utilizzato nel corso della guerra: come in occasione del bombardamento degli impianti di produzione di Nezhin, a nord-est di Kiev.

I missili Kalibr sono lunghi più di 6 metri e rappresentano uno dei pilastri delle capacità offensive dell’esercito russo, con una gittata stimata di circa 1.500-2.500 chilometri. Questi missili sono modulabili, nel senso che possono essere lanciati sia da navi che da sottomarini e quindi sono sia di natura subsonica che supersonica. Le testate arrivano a pesare fino a 450 chili e hanno ovviamente una capacità esplosiva molto rilevante. Secondo l’intelligence della marina americana, i Kalibr sono uno strumento offensivo con cui la Russia ha dotato sottomarini nucleari e non nucleari di nuova costruzione, corvette, fregate e grandi navi militari.

Una delle caratteristiche di questi missili è appunto quella di adattarsi a mezzi navali di diverse dimensioni e portata. I Kalibr erano già stati rodati prima di essere utilizzati anche in ucraina: nell’ottobre 2015 i missili sono stati usati nel conflitto in Siria, mentre nel 2017 e nel 2018 sono stati registrati dei test missilistici effettuati dalle fregate russe Gepard.

