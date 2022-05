Finlandia nella Nato, Sanna Marin: "Putin non si fermerà da solo"

19 maggio 2022 a

"Vladimir Putin va fermato, non lo farà da solo". Sanna Marin, intervistata dal Corriere della Sera, spiega la decisione di far entrare la sua Finlandia nella Nato con una immagine tanto efficace quanto inquietante. "Vediamo come la Russia sta agendo in Ucraina - sottolinea la 37enne premier finlandese, ricevuta ieri a Palazzo Chigi da Mario Draghi -. Mosca ha iniziato una guerra di aggressione contro un Paese confinante. Anche noi lo siamo e seguiamo la situazione da vicino con molta preoccupazione".

"Sentiamo molta solidarietà verso il popolo dell'Ucraina, anche perché ne sappiamo qualcosa. Siamo stati in guerra con il nostro vicino in passato e abbiamo una storia difficile con loro. Ecco perché abbiamo fatto questa scelta per proteggere la nostra nazione e i nostri figli", ha aggiunto. "Diventare membri della Nato significa che se la Finlandia viene attaccata, gli alleati interverranno in nostra difesa, come previsto dall'Articolo 5 del Patto atlantico", ha spiegato la premier finlandese.

"Ma è anche nostra responsabilità aiutare gli altri in caso di un attacco. Abbiamo buone capacità difensive, spendiamo già più del 2% del nostro Pil per la difesa e per decenni abbiamo investito molto per la nostra sicurezza, proprio a causa del vicino grande e aggressivo che abbiamo ai nostri confini. È anche importante aver preso la nostra decisione allo stesso tempo della Svezia", ha insistito.



"Entriamo nella Nato per difendere la pace", ha quindi spiegato Marin in un'altra intervista al quotidiano La Stampa. "La parte giusta della Storia è quella che sostiene l'Ucraina perché l'Ucraina è stata attaccata - assicura la premier di Helsinki -: gli ucraini sono le vittime della guerra. Putin uccide i civili, bambini, madri, anziani, gente che non aveva minacciato la Russia in alcun modo: noi dobbiamo essere con loro, dal lato giusto della Storia", ha detto. "Personalmente - ha argomentato la prima ministra - non vedo alcuna ragione per questa guerra. Vedo solo sofferenza, conseguenze drammatiche, solo scenari orrendi. Ma Putin ha un modo di pensare molto diverso rispetto a noi Paesi democratici occidentali". Marin ha auspicato che "l'arma nucleare non sia usata".

"Sarebbe una violazione di ogni diritto e regola internazionale, come del resto lo è la guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina. Putin ha detto che è pronto a considerare l'arma atomica se l'Occidente sarà coinvolto nel conflitto. È il motivo per cui noi aiutiamo gli ucraini in ogni modo possibile, inviando armi, materiale di difesa, aiuti umanitari e finanziari, e anche con sanzioni molto pensanti, ma cercando di evitare ogni escalation del conflitto. Per questo non mandiamo le nostre truppe sul terreno. Noi dobbiamo assicurarci che l'esercito ucraino possa combattere e vincere", ha commentato.

