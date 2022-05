Autumn Grace, capelli ricci? Li spazzola e... cosa viene fuori dalla chioma, qualcosa di assurdo

19 maggio 2022 a

a

a

"Perché non pettini mai i capelli?": questa la domanda che la 21enne americana Autumn Grace si è sentita fare più spesso negli ultimi tempi. Di fronte alle continue e insistenti richieste, da parte dei suoi seguaci, di districare i suoi ricci, la ragazza ha deciso di accontentarli. E il video poi pubblicato su Tik Tok ha lasciato tutti senza parole. Nella clip, che ha ricevuto più di 7,4 milioni di mi piace, Grace balla nel suo bagno e nel frattempo si pettina i folti capelli rossi.

"Pugni sulla bara. La abbiamo aperta e...": come ritrovano Rosa al suo funerale, un caso sconvolgente

Dopo la spazzolata, la sua chioma ha subìto una trasformazione radicale: i suoi ricci sono diventati così un'enorme palla di crespo che ha scioccato i follower. Tanto che in molti hanno paragonato i suoi capelli alla criniera di un leone o a quelli di Merida, protagonista del film Disney "Brave". Nonostante il risultato finale, un utente si è detto comunque invidioso di quella chioma e ha scritto: "Voglio così tanto i tuoi capelli!".

Un altro seguace invece ha commentato: "Sei come un leone". E un altro ancora: "Tingi i capelli di rosso e comportati come Merida". In realtà, come riporta Bustle, i capelli ricci si rompono facilmente. Proprio per questo non dovrebbero essere spazzolati quando sono asciutti. La raccomandazione è quella di usare un pettine a denti larghi solo quando i capelli sono bagnati.

Il gatto Ashes scompare? Ecco dove lo ritrovano dopo sei anni: la padrona sotto-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.