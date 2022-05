La moglie tradita con la profuga ucraina: "Ecco come mi ha fregato il marito", roba piccantissima

23 maggio 2022 a

Lorna ha voluto dire la sua. La moglie di Tony Garnnet, si è confidata al The Sun dopo che il marito è scappato con la rifugiata ucraina che avevano accolto in casa. La loro storia è diventata di dominio pubblico e Lorna non si era ancora mai espressa al riguardo. Fino ad ora. La donna, con l'intenzione di fare del bene per una rifugiata di guerra, è stata lei stessa vittima di una brutta vicenda che le ha sconvolto la vita.

"L’ho aiutata in un momento di disperato bisogno, e lei mi ha ripagato così. Ha messo gli occhi su di lui subito, e si è presa quello che voleva. Non le interessava la devastazione che si è lasciata alle spalle. Tutto quello che conoscevo si è stravolto nel giro di due settimane” ha dichiarato al The Sun. Lorna ha poi spiegato che l'intenzione iniziale della coppia era quella di mettere un tetto sopra la testa a qualcuno in difficoltà: "All’inizio avevo delle riserve. Chi non ce le avrebbe? Stavamo portando un estraneo a vivere con noi. È una decisione importante da prendere e lui ha voluto farlo, nonostante i miei dubbi”.

Ora il marito e la nuova compagna ucraina, Sofiia Karkadym, sembrano essere una coppia più innamorata che mai e stanno addirittura cercando casa insieme. "È la storia della nostra vita. La gente parlerà male di noi, ma non ci importa” ha dichiarato Tony.

