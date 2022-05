Ryazan, pilota d'aereo licenziato: fa sesso in cabina con l'allieva, "ecco il video"

23 maggio 2022 a

Sta facendo parecchio scalpore la storia del pilota russo licenziato per aver fatto sesso con un'allieva. Il ragazzo, istruttore della Scuola di volo dell'aviazione civile di Sasovo, ha deciso di riprendersi mentre si lasciava andare in dolce compagnia. Per filmare la scena con il cellulare il giovane ha però deciso di inserire il pilota automatico. Non contento il 28enne sarebbe anche sposato.

I due, stando alle prime ricostruzioni, si trovavano nella cabina di pilotaggio di un Cessna 172 nella regione russa di Ryazan quando hanno registrato il loro incontro. A incastrare il pilota e l'allieva 21enne, l'idea di pubblicare online il filmato a luci rosse. Inizialmente, si legge sui magazine locali, la giovane avrebbe rifiutato la proposta ma poi, all'offerta di un corso extra di volo, la ragazza ha ceduto.

A denunciare l'accaduto un compagno di accademia della 21enne. L'allievo, dopo una litigata, ha pubblicato il filmato incriminato sui suoi social e in men che non si dica la notizia è arrivata alle orecchie della scuola di volo. Risultato? L'istruttore 28enne è stato licenziato seduta stante, mentre delle sorti toccate alla 21enne non è dato sapersi. Di certo si presuppone che per l'imbarazzo cambierà almeno scuola di volo.

