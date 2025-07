Nato, arei-spia sui cieli di Mosca: senza precedenti

Cresce la tensione tra Mosca e la Nato. Due aerei da ricognizione dell'Alleanza Atlantica hanno sorvolato simultaneamente - in quella che sembra essere una mossa a tenaglia - le aree di confine della Russia. Le missioni, entrambe condotte da velivoli britannici e statunitensi, sono avvenute nello stesso giorno lungo direttrici diverse. L'obiettivo era però comune, ossia raccogliere segnali di intelligence strategica. A disegnare la traiettoria dei due jet, i tracciamenti di volo rilevati da Flightradar24 e rielaborati da Newsweek.

In particolare un RC-135W della Royal Air Force britannica (RAF), decollato dalla base di Waddington, nel Lincolnshire, ha volato attraverso Norvegia, Svezia e Finlandia. Successivamente l'aereo si è diretto verso il Mare di Barents. Il velivolo ha sorvolato la costa nei pressi di Murmansk, la principale base navale russa nell’Artico, prima di rientrare nel Regno Unito.

Proprio lo stesso giorno, un RC-135V Rivet Joint dell’US Air Force, identificato con il nome radio "JAKE17", è partito dalla base di Mildenhall, nel Suffolk, attraversando i cieli di Paesi Bassi, Germania, Polonia e Lituania, per poi avvicinarsi all’enclave russa di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Una meta non casuale, visto che è considerata uno dei punti più sensibili in caso di un’escalation militare tra Mosca e l’Alleanza Atlantica.