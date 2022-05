Texas, Salvador Ramos spara nella scuola elementare: 19 bimbi uccisi. Tre giorni prima, una foto agghiacciante

25 maggio 2022 a

a

a

Sono due fucili semiautomatici in stile AR15. L'immagine delle armi è stata pubblicata tre giorni fa su un account Instagram collegato a Salvador Ramos, 18 anni, autore della strage di bambini in Texas. Il giovane ha sparato all'impazzata in una scuola primaria di Uvalde, la Robb Elementary School, uccidendo almeno 19 bimbi e tre adulti. È quanto riporta la Cnn, che ha diffuso le fotografie dai social del ragazzo.

L'immagine dei fucili è stata postata come storia dall'utente "salv8dor", appartenente al presunto assalitore, Salvador Ramos, come confermato da vari suoi compagni di scuola. Ramos è stato ucciso dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo della sparatoria. La pagina TikTok di Ramos, aggiunge la Cnn, contiene solo un post su un gioco online, mentre nella "bio" sotto l'immagine di profilo si legge: "I bambini nella vita vera abbiano paura".

Vedete questa foto? È il più grande schiaffo mai ricevuto da Joe Biden: cosa si vede

Salvador Ramos era uno studente del vicino liceo. Secondo Pete Arredondo, capo della polizia distrettuale di Uvalde, i primi colpi sono stati esplosi ieri alle 11.32 ora locale. Il giovane, identificato avrebbe agito da solo. Prima dell'assalto alla scuola, stando a fonti giornalistiche concordanti, avrebbe colpito la propria nonna che sarebbe in condizioni gravissime. Tra le vittime c'è anche un insegnante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.